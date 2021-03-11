Takip Ettiği Çocuklara Kemerle Saldırdı! Kamera Her Saniyeyi Kayıt Altına Aldı

İstanbul Küçükçekmece'de korkunç bir olay meydana geldi. Küçükçekmece'de bir kişi yol kenarında oturan çocuklara kemerle saldırdı ve yaşanan dehşet anları güvenlik kameraların tarafından kayıt altına alındı. Küçük çocuklara kemer ile saldırıp darp eden adamın gerekçesi ise çocukların aracın camını kırdıkları idi. Kameralar yaşanan korkunç olayı anbean kaydetti.

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olay, geçtiğimiz gün saat 15.30 yaşandı. Yapılan iddialara göre üst geçit altından geçen bir otomobil, çocuklar tarafından taşlandı. Yaşanan bu olaya sinirlenen sürücü, aracına taş attıklarını varsaydığı çocukları ilk olarak takip etti. Ardından 3- 4 sokak ileride yakaladı. Kemer ile oturan çocukların yanına giden adam saldırıda bulunmaya çalıştı.

Küçükçekmece'de aracının camına taş attıklarını düşündüğü çocuklara kemer ile saldırmaya çalışan adamın elinden 3 çocuk zor kurtuldu. Öfkeli sürücü tarafından kemer ile saldırıya uğrayan çocuklardan biri yaşanan olay hakkında amcasını aradı ve başına gelenleri anlattı. Öfkeli sürücü, olay yerinden bir süre sonra uzaklaştı. Bank kenarında oturan 10 yaşındaki Berk Kameray'ın babası Şenol Kameray ise o sırada olay yerine geldi. Yaptığı açıklamada ise çocukların yol kenarına üzerinde oturduğunu, sürücünün olay yerine geldiğini ve kendi çocuğunu 3- 4 sokak boyunca oyuncak kovaladığını anlattı. Ardından çocuğunun peşini bırakan öfkeli sürücünün, bu sırada diğer çocuklara yöneldiğini ifade etti. Bunu yapmasının sebebi olarak ise çocukların arabanın camına kırdıklarını belirten baba, ortada herhangi bir delilin bulunmadığını ve sürücünün polisi aramadığını belirtti. Oğlunun, amcasını arayıp durumu açıkladığını söyleyen baba, amcanın gelip adamı bulduğunu ve diğer çocukların ailelerinin de bulunup şikayetçi olacaklarını açıkladı.

Olay karşısında şok olan baba, “Bir şeyler olması için benim çocuğumun ölmesi mi gerekiyor?” sözleri ile dikkat çekti. Sefaköy'de yaşanan olayı hatırlatan Şenol Kameray, Sefaköy'de araca top atıldığı için sürücünün bir çocuğu kovaladığını hatırlattı ve o sırada çocuğa araba çarpıp öldüğünü söyledi. 12 yaşındaki Berk Kameray’ın babası Şenol Kameray, sözlerini “İlla benim çocuğumun da ölmesi mi lazım?” sözleri ile tamamladı. Küçükçekmece'de yaşanan kemerli saldırı olayı, güvenlik kamerası tarafından dakikalar boyunca kaydedildi. Bankta oturan çocuklar ve onların yanına gelen öfkeli sürücünün kemerini çıkarıp çocukları kovaladığı olay karşısında aile şikayetçi oldu.