Taha Akgül 8. Kez Avrupa Şampiyonu Seçildi!

Sporcu Taha Akgül, Varşova’da düzenlenmiş olan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil etti. Finalde ise Akgül, rakibi olan Sergei Kozyrev’i mağlup etti ve 8’inci kez Avrupa Şampiyonu seçildi. İşte ünlü sporcu Taha Akgül’ün 8. Defa Avrupa Şampiyonu olması hakkında detaylı bilgiler…

Avrupa Güreş Şampiyonası Polonya’nın başkenti olan Varşova kentinde yapıldı ve sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda mücadelesini sürdürdü. İlk turda 3 defa dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili 6-1’lik skor ile, çeyrek finalde Polonyalı olan sporcu Kamil Tomasz Kosciolek 6-1’lik skor ile ve yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou 4-0 yenildi ve Taha Akgül yeniden şampiyon seçildi.

Milli güreşçi Taha Akgül, finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşıp mücadelenin son bölümünde Rus rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başararak şampiyon oldu. Final bölümünün son kısmında sakin kalmayı başaran Akgül, rakibi ile karşılaşmasını 9-2 kazandı ve kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu da eklemiş bulundu.

Taha Akgül Kimdir?

Milli sporcu Taha Akgül’ün, 22 Kasım 1990 günüde Sivas’ta dünyaya geldiği bilinmektedir. Türk serbest güreşçisi olan Akgül’ün, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisi olduğu öğrenilmiştir. Aynı zamanda milli sporcu, Ankara ASKİ Spor Kulübü’nün de sporcusudur.

2021 senesinde 40. defa düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazanan Akgül, Mart ayında Sırbistan’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya almaya hak kazanmıştır.

2021 senesinde Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest dalda altın madalya kazanan Taha Akgül, Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası’nda ise İranlı rakibini mağlup edip dünya şampiyonu seçilmiştir. 2015’te ise milli sporcu Akgül, 2012 Avrupa Oyunları’nda serbest stilde altın madalya kazanarak dikkatleri üstüne çekmiştir.