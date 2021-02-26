Tacizci şeyh davasında 14 tanık iddiası!

Sakarya'da yaşandığı iddia edilen bir olay gündeme bomba gibi oturdu, sapık şeyh olaylarına bir yenisi eklendi. Sakarya kentinin Akyazı ilçesinde yaşayan Uşşaki Tarikatı lideri sözde şeyh Eyüp Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilince konu mahkemeye taşındı. Cezaevinde tutuklu bulunan sözde şeyh Şağban, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamanın ikinci duruşmasına görüntülü sistem aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatları: "14 tanığımız var"

Sanık şeyhin avukatları, istismara uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğunun ifadelerinin çelişkili olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili 14 yeni tanıkları olduğunu öne süren avukatlar, Eyüp Fatih Şağban'ın suçsuz olduğunu dile getirdi. Tacize uğradığını iddia eden 12 yaşındaki kızın ailesinin, sanık Şağban'dan para istediğini aktaran avukatlar, buldukları 14 tanığın dinlenmesini talep etti. Tanıkların dinlenmesi halinde mahkemenin çok uzayacağını kaydeden hakim ise duruşmanın 28 Mayıs'a ertelendiğini bildirdi.

"İstismarlar 2 kişi ile 4 duvar arasında geçer"

Mahkemenin ertelenmesinin ardından "UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği" Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan açıklamada bulundu. Diğer cinsel istismar davalarında da sanıkların, kendi arkadaşlarını ve yakın çevrelerini yalancı tanık olarak mahkemelere getirmesi olayıyla karşılaştıklarını kaydeden Ceylan, bugünkü 14 tanık olayının da aynısı olduğunu dile getirdi. İstismar olaylarının "2 kişi ile 4 duvar arasında" geçtiğini kaydeden Ceylan, tanıkların ifadesinin yaşanan olayın gerçekleşip gerçekleşmediğiyle bir alakasının bulunmadığını ifade etti. İfade verecek tanıkların, sanık Şağban hakkında "iyi adamdır", "öyle şey yapmaz" şeklinde ifadeler vereceklerini belirten Ceylan, bu tarz beyanların geçerliliğinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Üçüncü duruşma 28 Mayıs günü saat 10.00'da!

12 yaşındaki kız çocuğunun sabah namazı için kalktığı esnada şeyh tarafından istismara uğradığını aktaran Yücel Ceylan, davanın 28 Mayıs günü saat 10.00'a ertelendiğini kaydetti. İstisara uğrayan çocukların haklarını koruak için seslerinin daha gür çıkması gerektiğini aktaran Ceylan, böylece istismara maruz kalan çocukların da cesaretlerini kazanacaklarını belirtti. Sözde şeyh Şağban'ın avukatı Bülent Demir ise bahsi geçen taciz olayının yaşanmadığına dair kriminal kanıtları mahkeme heyetine sunduklarını dile getirdi.