Taciz Ettiği Kadının Kocasını Merdivenlerden Aşağıya İtti! Genç Adam Kurtarılamadı

Evli olan genç bir kadın balkona çıktığı zaman komşusu tarafından sürekli sözlü tacizlere maruz kalıyordu. Bu olayların birçok kez devam etmesi sonrasında genç kadın durumu eşini anlatmaya karar verdi. Eşi ise karısının komşusu ile yaşadığı sözlü taciz olayını öğrendiği zaman komşusu ile tartışmaya gitti. Eşini taciz eden adam ile tartışmaya giden koca, merdivenlerden düşerek olay yerinde can verdi. 40 yaşındaki kadın balkona her çıktığında komşusu tarafından sözlü tacize uğruyor ve bu durumdan çok rahatsız oluyordu. Rahatsızlık yaşadığı bu durumu eşini anlatan kadın, o gün kocasına kaybetti. İstanbul Eyüpsultan’da gerçekleşen olayda balkona çamaşır asmak için çıkan genç kadın, işini yaptığı sırada karşı apartmanlarında oturan 52 yaşındaki komşusu tarafından sözlü tacize uğradı. Genç kadını balkonda gördüğü zaman ıslık çalıp şarkılar söylemeye başlayan 52 yaşındaki adam evli kadına taciz etmeye her zaman devam etti. Kadın ise bu durumdan çok rahatsız oldu ve aynı olayın tekrar etmesi ile çaresiz kalıp bu durumu eşine söyledi. Karşı apartmanda oturan 52 yaşındaki komşusu tarafından sözlü tacize uğradığını ve bu durumdan çok rahatsız olduğunu eşine aktaran 40 yaşındaki kadın, komşusunun kendisine “hey yavrum hey” şeklinde seslendiğini ifade etti.

Ardı arkası kesilmeyen taciz olaylarında çaresiz hisseden kadın, en sonunda kocasına bu olay hakkında açıklama yaptı. Yaşanan korkunç olay sonrası eşi ile birlikte tacizci komşusu ile konuşmak için karşı apartmana giden adam eşine yapılan taciz hakkında tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bunun sonucunda 52 yaşındaki adam, kadının kocasını merdivenlerden aşağıya itti. Merdivenlerden aşağı düşen koca, yerde hareketsiz bir şekilde yatması sonucunda korkuttu. Eşi ise ambulansı arayarak yardım istedi. Kocanın merdivenlerden düştüğü sırada başına sert bir darbe aldığı öğrenildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, genç adamı hemen ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı. Komşusunun kendisini merdivenlerden aşağıya itmesi sonucu hayatını kaybeden adamın eşinin, tacizci komşusu hakkında şikayette bulunması üzerine komşu karakola götürüldü. Hakkında şikayet olan komşu emniyette ifade verdiği sırada taciz ettiği kadının kocası için kendisine bıçak çektiğini ve onun da kendisini korumak amacıyla onu ittirdiğini söyledi. İfadesi alınan tacizci komşu tutuklanarak cezaevine gitti. Olay hakkında yapılan soruşturmada savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında merdivenlerden düşerek hayatını kaybeden genç adam hakkında elinde bıçak olmadığı kararlaştırıldı. Yürütülen soruşturma neticesinde ise kasten öldürme suçu kapsamında tacizci komşuya müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 19:42