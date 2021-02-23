Suudilerden bir reform daha: Kadınlar orduya katılabilecek!

Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik peş peşe reformlara imza atılıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, farklı özelliklere sahip olan kadınların askerî görevlere müracaat etmelerinin önünü açmıştı.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlerde, kadınların bundan sonra orduda astsubay, subay ve onbaşı olarak görev yürütebilecekleri ifade edildi. Suudi Arabistan ordusuna dâhil olacak kadınların boy-kilo durumu göz önünde bulundurulacak. Söz konusu kadınların ayrıca en az liseden mezun olmuş olmaları gerekli olacak.

Orduya hangi kadınlar katılamayacak?

Suudi Arabistan ordusuna hem evli kadınlar hem de yabancı ülke vatandaşı olan kadınlar katılım gösteremeyecek.

Selman: Reform dalgası başlatılacak!

İnsan hakları ihlâlleri nedeniyle tepkileri üzerine çeken Suudi Arabistan'da reformlara imza atılmaya başlandı. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) yönetimi, söz konusu ülkede yaşanan insan hakları ihlâllerine yönelik dosyayı yeniden inceleyeceğini bildirdi. Bunun üzerine Selman, insan hakları konusunda Suudi Arabistan'da yeni bir reform dalgası için harekete geçileceğini ifade etti. 4 farklı yasa taslağının hazırlık aşamasında olduğunu belirten Selman, bunları şöyle sıraladı:

- Aile hukuku,

- Medeni hukuk,

- Ceza hukuku,

- Takdire bağlı ispat ve ceza.

"Güven artacak"

Yasa taslaklarının ilk olarak Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirten Selman, ikinci aşamada ise Danışma Meclisi'ne getirileceğini söyledi. Selman, söz konusu yasa taslaklarıyla yeni bir reform dalgasına imza atılacağını kaydederek, bu şekilde yargı kararlarına dair öngörülebilirliğin de artış göstereceğini aktardı. Yargı kurumlarının daha verimli bir performans sergileyeceğini belirten Selman, ayrıca hem yönetmeliklere hem de kontrol mekanizmalarına olan güvenin de artacağına dikkat çekti.

Ülkede daha önce yapılan reformlar

Kadınlara araç kullanma özgürlüğünün verilmesinin ardından Suudi Arabistan'da çok sayıda kadın ehliyet almıştı. Kadınların yurt dışına çıkabilmek için eşlerinden resmî şekilde izin almaları zorunluydu ancak daha sonra kadınların boşanma, doğum kaydı yaptırma ve pasaport alma gibi işlemleri eşlerine sormadan gerçekleştirebilmelerine izin çıkmıştı.

Suudi Arabistan'da Ağustos 2019'da ilk kez 50 kadın müfettiş ve savcı ataması yapılmıştı. Kamuya açık olan eğlence mekânlarında müzik çalınmasına müsaade edilmişti. Bu mekânlarda kadın-erkek herkesin birlikte eğlenmelerine izin verilmişti. Suudi Arabistan'da kadın ve erkeklerin ayrı girdiği restoranların kapıları birleştirilmiş, böylece herkes restoranlara aynı kapıdan girmeye başlamıştı. Öte yandan, Taif Üniversitesi'nde müzik eğitimi verilmeye başlanmış, 60 yılın ardından Suudi Arabistan'da bulunan okullara müzik dönmüştü.

Kadınların önü sporda da açılmıştı. Diriye Binicilik Festivali'nde hem kadın hem erkek biniciler rekabet etmişti. Forsan Okuz'da kadın ve erkekler birlikte at binmişlerdi. WWE Kadın Güreşleri kapsamında düzenlenen Natalya ve Lacey Evans karşılaşması kadınlar tarafından da izlenebilmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 09:09