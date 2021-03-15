Suudiler, Türk SİHA ve İHA'larını istiyor!

Türkiye'nin son dönemde savunma sanayi alanındaki atılımları dikkat çekiyor. Türkiye'nin SİHA (silahlı insansız hava aracı) ve İHA'ları (insansız hava aracı) diğer ülkelerin dikkatini çekerken, TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) envanterine farklı silahların eklenmesine yönelik süreç de devam ediyor.

Türk SİHA (silahlı insansız hava aracı) ve İHA'ların (insansız hava aracı) askerî operasyonlarda gösterdiği başarı dış basında ses getirirken yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Suudiler de istedi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinin ardından gerilen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni bir döneme geçildi. Suudi Arabistan yönetimi, Türkiye'den hem SİHA (silahlı insansız hava aracı) hem de İHA (insansız hava aracı) istedi. Katar'da Türkiye heyeti ile Suudi Arabistan heyeti arasında konuya ilişkin bir görüşme yapıldığı belirtildi.

"ABD'nin getirdiği yasaklar büyük bir problem"

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlerde, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Suudi Arabistan'a gönderdiği silahların Yemen ve Libya gibi ülkelerde kullanılmasına yasak getirdiği hatırlatıldı. Söz konusu yasağın Suudi Arabistan için büyük bir problem yarattığı ifade edildi. Yemen Savaşı'ndaki sıkıntılara işaret edilen haberlerde, Husiler tarafından bunun aktif bir şekilde değerlendirildiği ve Suud kentlerine yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Katar'ı araya soktu

Katar ile ilişkilerini geliştirmeye başlayan Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA (silahlı insansız hava aracı) ve İHA (insansız hava aracı) alımı için söz konusu ülkeyi araya soktuğu ileri sürüldü.

İran yer almadı

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Katar'da Türkiye heyeti ile Suudi Arabistan heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmelerde İran yer almadı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir yetkili, bunun bölge denklemi bakımından önem arz ettiğini söyledi. Türkiye ile Suudi Arabistan tarafından ilerleyen dönemde önemli hamlelerde bulunulabileceğini aktaran yetkili, Orta Doğu'da yeni bir sürecin başlayacağını dile getirdi.

"Eksen değişikliği yaşanacak"

Yetkili, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan denkleminin Afrika ve Orta Doğu'da büyük oranda eksen değişikliğine neden olacağına dikkat çekti.

"Taif Askerî Üssü'ne ulaştı" iddiası!

Suudi Arabistan'dan bir kaynak ise Türk SİHA (silahlı insansız hava aracı) ve İHA'ların (insansız hava aracı) Taif Askerî Üssü'ne ulaştığını ileri sürdü. Suudi Arabistan ekiplerine yönelik eğitimin başladığını iddia eden kaynak, Yemen-Mareb'de özel operasyonların ve deneme uçuşlarının yapıldığını söyledi. Söz konusu operasyonlarda ciddi neticeler elde edildiğini belirten kaynak, bunun Muhammed bin Selman tarafından alınan en uygun karar olduğunu dile getirdi. Kaynak, Yemen denkleminin bu şekilde değiştirilebileceğini ekledi.