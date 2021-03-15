Suudiler, Türk okullarını kapattı!

Suudi Arabistan'da Türk okulları kapatıldı. Konuya ilişkin açıklama MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Emre Bilgili'den geldi.

Bilgili, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da yer alan 5 kentte Türkçe eğitim veren okulların bulunduğunu ama çeşitli problemlerin ortaya çıktığını dile getirdi.

"Fiilen kapatıldı"

Bilgili, Medine ve Mekke dâhil 5 kentte bulunan Türk okullarının Suudi Arabistan hükümeti tarafından 2020 yılının bitiminde fiili olarak kapatıldığını bildirdi.

"Siyasi bir karar oldu"

Konuya ilişkin bir açıklama da Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi'den geldi. Selvi, Suudi Arabistan'da bulunan Türk okullarının kapatılmasını "tümüyle siyasi bir karar" olarak nitelendirdi.

Selvi, MEB'e (Millî Eğitim Bakanlığı) bağlı okullarda Türkiye'den giden öğretmenlerin Türk öğrencilere eğitim vermek üzere görev üstlendiğini belirterek, uluslararası sözleşmeler doğrultusunda kurulan okulların mütekabiliyet prensibine uygun şekilde faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

"Olumsuzluk yoktu"

Suudi Arabistan'da bulunan Türk okullarının kapatılmasını gerekli kılacak bir olumsuzluğun yaşanmadığına dikkat çeken Selvi, söz konusu ülkenin geleneklere aykırı bir şekilde Türk okullarının eğitim-öğretim faaliyetlerini durduğunu belirtti. Selvi, bunun tamamen keyfi bir eylem ve siyasi bir karar olduğunu kaydederek, devlet ciddiyeti ile tutarlı olmayan bir davranış sergilendiğini ifade etti.

"Kabul edilemez"

Ülkeler arasında siyasi sorunların ortaya çıkabileceğini ancak bu tarz eylemlerin kabul edilemeyeceğini aktaran Selvi, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile Suudi Arabistan'ın Türkiye aleyhine politikalar izlemeleri ve negatif bir tutum içerisinde olmaları sonucu böyle bir karar alındığını söyledi.

"Türkiye asla eğitimi engellemedi"

Selvi, çocukların eğitim almalarının önlenmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, Türkiye'nin asla eğitimin önüne geçecek bir tutum sergilemediğini, aksine bu konuda kolaylaştırmaya yönelik hamlelerde bulunduğunu dile getirdi.

"Mağduriyet bitirilmeli"

Eğitimin temel hak olduğuna dikkat çeken Selvi, Suudi Arabistan'da bulunan Türk çocuklarının yaşadığı mağduriyetin bitirilmesi gerektiğini söyledi. Selvi, çözüme kavuşturulamayacak bir durum yaşanmadığını belirterek, bir ülkenin farklı ülke vatandaşlarının kendilerine ait okullarda eğitim-öğretim almalarının önlenmesinin tamamen yanlış bir uygulama olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında aslında eğitim-öğretim konusunda bir tartışma yaşanmadığını ifade eden Selvi, Türk okullarına ilişkin bir sorun da yaşanmadığını ekledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 09:45