Suudi Arabistan normalleşene kadar umre yok!

2021 senesine ilişkin umre ve hac ibadetlerine ilişkin akıllarda birçok soru vardı. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

"Kura ve kayıt hakları sürüyor"

Söz konusu açıklamada, koronavirüs sebebiyle 2020 senesinde hac ibadetinin gerçekleştirilemediği hatırlatıldı. Hacı adaylarına yönelik kura ve kayıt haklarının 2021 senesinde de sürdüğü belirtildi.

"Görüşmeler devam ediyor"

2021 senesine ilişkin hac ibadeti konusunda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu görüşmeler sonucu verilecek olan kararların tek tek duyurulacağı ifade edildi.

"Umre ziyaretleri olmayacak"

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme dönemini Ramazan Bayramı'ndan sonraya ertelediğine dikkat çekilerek, bu nedenle Türkiye'den umre ziyaretlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Hac ve umre hizmetlerine ilişkin bilgilerin "0 850 260 13 13" vasıtasıyla alınabileceği öğrenildi.

Hac ibadeti için kesin kayıt yaptıran vatandaşların 2021 senesi için vazgeçme ya da erteleme hakkına sahip oldukları biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 2021 senesinde hacca gitmekten vazgeçen hacı adaylarına ödedikleri ücretlerin tümünün geri verileceğini ifade etmişti. Söz konusu açıklamada, kazanılmış kura katsayılarıyla hacı adaylarının önümüzdeki senelerde kuraya katılacakları kaydedilmişti.

Hac ibadeti kimlere farz?

Sağlığı yerinde olan, ülke dışına seyahat etmesi için herhangi bir engele sahip olmayan, güvenli bir şekilde Kâbe’ye gidebilme imkânı olan ve maddi açıdan da yeterliliğe sahip olan kişi için Hac ibadeti farzdır. Maddi imkânı olmayan kişiler ise söz konusu ibadeti daha sonra yerine getirebilir.

Koronavirüs aşısı zorunlu olmuştu

Suudi Arabistan, 2021 senesinde hac ibadeti için koronavirüs aşısı uygulanmasının zorunlu hale getirildiğini bildirmişti. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik el Rebia, hac ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin koronavirüs aşısı yaptırmalarının zorunlu olduğunu dile getirmişti. Koronavirüs aşısı, böyle hac ibadetinin yerine getirilmesi için gerekli koşullardan biri haline gelmişti. Bakan Rebia, Medine, Mekke ve kutsal mekânlarda bulunan tesislerden görev yürütecek sağlık personelinin sağlanması için derhal harekete geçilmesini talep etmişti. Rebia, ayrıca Covid-19 Komisyonu kurulmasına yönelik talimat vermişti.

Suudi Arabistan'da koronavirüs tablosu

Suudi Arabistan'da şu ana kadar 380 bin 182 vaka tespit edilirken, 371 bin 32 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şimdiye dek 6 bin 534 kişi iyileşti.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 12:16