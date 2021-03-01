Suudi Arabistan'dan S-400 ve SU-35 hamlesi!

Suudi Arabistan ile Rusya arasında S-400 ticaretine dair görüşme yapıldığı duyuruldu.

Suudi Arabistan, Donald Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkilerini ileri düzeye taşıdığı için en son 3 sene önce S-400'ler konusunda Rusya ile temas kurmuş, ABD'den yüzlerce milyar dolarlık yoğun silah alımı anlaşmaları sebebiyle Rusya'dan silah alımını konusunu dondurmuştu. Suudi Arabistan yönetiminin Joe Biden'dan gördüğü tavır sonrası Rusya ile temasa geçtiği ve S-400 ile SU-35 alımları için görüştüğü belirtildi.

Rostec üst yöneticisi (CEO) Sergei Chemezov, Suudi Arabistan ile Rusya arasında bir sözleşme imzalanıncaya kadar bu konu üzerinde başka açıklama yapamayacağının altını çizdi.

SAAS (Suudi Arabistan Askeri Sanayii) 2030 senesine kadar savunma silahlarının %50'sini üretebilir hâle gelmek istiyor. Bu oran şu an Türkiye'de %80'i geçmiş durumda. Türkiye'nin hedefi %100 üretebilir noktaya ulaşmak ve kendi ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladıktan sonra dünyanın en büyük silah satıcısı konumuna yükselmek. Suudi Arabistan şimdilik bu sorununu Rusya ile yapacağı S-400 teknoloji transferiyle çözmek istiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin rakibi olan THAAD (Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması) füze sistemlerinin Riyad'a satışını onaylamıştı. Hatta Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinde bile Suudi Arabistan'a sattığı silah tutarını hatırlatarak, kendileri için önemli olan şeyin Amerika'nın yüksek çıkarları olduğunu belirtmişti. Fakat yeni yönetimin başındaki 46. Başkan Joe Biden, Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarını durdurmuş, üstüne bir de CIA'in Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili hazırladığı raporu kamuoyuna açıklayarak, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan bunun hesabının sorulacağını bildirmişti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 09:14