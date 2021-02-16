Suud basınında Türkiye düşmanlığı: Kıbrıs'ın yüzde 40'ı işgal edildi!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Kıbrıs adasındaki varlığı için "işgal" ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs sorununda yalnızca iki devletli çözümün uygulanabileceğini ifade ederek, Kıbrıs Türklerinin hala görmezden gelindiğini söylemişti. KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Cumhurbaşkanı Tatar'da "eşit haklara sahip iki devlet" ile söz konusu sorunun çözülebileceğini dile getirmişti. Suud basını, bunun üzerine Türkiye düşmanlığını bir kez daha gösterdi.

"Yüzde 40'ı işgal edildi"

Arab News, Kıbrıs'ın yaklaşık yüzde 40'ının Türkiye tarafından işgal edildiğini öne sürdü. Söz konusu gazete, Türkiye'nin Kıbrıs adasını "jeopolitik rehine" olarak gördüğüne ilişkin skandal ifadeler kullandı. Gazete, Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesinden kaygı duyulduğuna dikkat çekerek, bunun Erdoğan'ın "Osmanlı'ya tekrar hayat verilmesine" ve "Doğu Akdeniz'de hakimiyet sağlanmasına" yönelik hedeflerine katkı sağladığı belirtildi.

"Türkiye tarafından saldırgan tutum sergilendi"

Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı Doğu Akdeniz meselesinde saldırgan bir tutum sergilediğini öne süren gazete, Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetleriyle meydan okuduğunu belirtti.

"Kapalı Maraş'ın açılmasıyla BM kararları ihlâl edildi"

Gazete, Kapalı Maraş'ın yeniden halka açılmasıyla birlikte Türkiye tarafından siyasi bir mesaj gönderildiğini ileri sürdü. Bu durumun BM (Birleşmiş Milletler) kararlarını ihlâl ettiğini kaydeden gazete, Türkiye'nin hedeflerinin burada sona ermediğini belirtti.

"Askerî üssün bir parçası"

Gazete, Türkiye için KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Libya'dan Körfez'e kadar oluşturulan askerî üslerin bir parçası haline geldiğini kaydederek, Türkiye'nin Libya'da askerî üs kurmaya çalıştığı belirtildi. Somali'de Türkiye tarafından askerî eğitim üssü oluşturulduğunu ifade eden gazete, Katar ile Suriye'nin kuzeyinde de Türkiye'nin askerî üsse sahip olduğunu aktardı.

Ne olmuştu?

- Yunanistan Başbakanı Miçotakis, skandal bir açıklamada bulunarak, Türkiye'nin Kıbrıs adasını işgal ettiğini ileri sürmüştü. Bunun üzerine GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) lideri Anastasiadis, Türkiye'nin garantörlüğü bırakması gerektiğini söylemişti. Anastasiadis, TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) adadan çıkarılmasını istemişti.

- Rum müzakereci Mavroyannis, Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik isteğinin gerçekleşmesi durumunda memleketin sonunun geleceğini iddia etmişti. Bunun üzerine KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların zihniyetinin asla değişmediğini belirterek, Rumların kendilerini Kıbrıs'ın tek sahibi olarak gördüklerini ve Kıbrıs Türklerini de azınlık şeklinde adlandırdıklarını söylemişti.

- Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçilmeyeceğine işaret ederek, TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) adadaki varlığının kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu ifade etmişti. Eşit haklara sahip iki devletli çözümü ortaya attıklarını belirten Tatar, Rumlar tarafından yapılan provokasyonlara rağmen bunun için yoğun bir şekilde çaba harcayacaklarını dile getirmişti. Tatar, söz konusu çözüme uluslararası arenada ve Türkiye tarafından destek verildiğini ifade etmişti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kıbrıs Türklerinin hala görmezden gelindiğini belirterek, tek çözümün iki devletli çözüm olduğuna dikkat çekmişti. Erdoğan, bundan sonra federasyon çözümünün mümkün olamayacağını belirtmişti. 1960'lı senelerde Rumlar tarafından Kıbrıslı Türklere otonomi hakkı verilmediğini hatırlatan Erdoğan, 1970'li senelerde iki toplumlu federasyon çözümünün de Rumlar tarafından kabul edilmediğini söylemişti. Erdoğan, şimdi ise Rumlar tarafından federasyon çözümüne destek verildiğini belirterek, Rumların Kıbrıs adasını tek başlarına yönetmeyi hedeflediklerini ancak böyle bir şeyin olamayacağını dile getirmişti.