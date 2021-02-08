Suud basınında Çobanbey rahatsızlığı: "Toprak egemenliği ihlâl ediliyor"

Resmî Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayımlanan kararla Suriye'nin Halep şehrinde yeni bir fakülte ve meslek yüksekokulu açılacağı bildirilmişti. Söz konusu kararla birlikte Çobanbey ilçesinde SBÜ'ye (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) bağlı olarak şunların açılacağı ifade edilmişti:

- Çobanbey Tıp Fakültesi

- Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

"Sürpriz bir karar"

Bu durum Suud basınında rahatsızlığa neden oldu. Suud basını, Türkiye'nin sürpriz bir karar verdiğini ifade etti. Arab News'te yer alan haberde, Çobanbey ilçesinde genel olarak Türkmenlerin yaşadığı ifade edildi. Söz konusu haberde, bu kararın "Suriye'nin toprak egemenliğinin ihlâli" olarak değerlendirilebileceği ifade edildi. Öte yandan, bazı uzmanlar tarafından bu kararın "hasar görmüş sosyal altyapıya destek" olarak da ele alınabileceği kaydedildi.

"Mültecilerin dönmesini sağlamak için yeni adımlar atılıyor"

Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin dönmesini sağlamak için yeni adımlar attığı belirtilen haberde, İdlib, El Bab ve Afrin gibi yerlerde üniversite hastanelerinin oluşturulduğu ifade edildi. Haberde, El Bab şehri ile Çobanbey ilçesinde TL'nin kullanıldığı kaydedildi. Öte yandan, El Bab şehrinde Harran Üniversitesi tarafından üniversite kampüsünün oluşturulduğu aktarıldı.

Orta Doğu analisti Ramani, Türkiye'nin bu kararının Esed rejimi tarafından "egemenlik ihlâli" olarak değerlendirileceğini ve kabul edilmeyeceğini dile getirdi.

Rektörden açıklama: Harekete geçtik!

SBÜ (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) Rektörü Prof. Dr. Erdöl, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin herhangi bir menfaate sahip olmadan Suriyelilerin yanında olduğuna dikkat çekerek, Çobanbey ilçesinde meslek yüksekokulu ve fakülte kurmak üzere harekete geçtiklerini ifade etmişti. Prof. Dr. Erdöl, Suriyelilerinin sağlık eğitimine ilişkin gereksinim duydukları programların tespit edileceğini belirterek, meslek yüksekokullarının buna göre açılacağını söylemişti. Suriyeli öğrencilerin SBÜ'de (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) eğitim görmekten gurur duyacağını kaydeden Prof. Dr. Erdöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan bu karardan memnun olduğunu ifade etmişti. Prof. Dr. Erdöl, SBÜ'nün (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) kurucusu olan İkinci Abdülhamid Han'ı rahmetle anmış ve Türkiye'nin bilim ve ilim yuvaları açmaya devam edeceğini belirtmişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından tepki gelmişti

Türkiye'nin bu kararına Suriye Dışişleri Bakanlığından tepki gelmişti. Bakanlık tarafından bu konuda yapılan açıklamada, Türkiye'nin Çobanbey'de meslek yüksekokulu ve fakülte açma kararının asla kabul edilemeyeceği belirtilmişti. Söz konusu açıklamada, bunun bariz biçimde riskli bir hamle olduğuna dikkat çekilerek, BM (Birleşmiş Milletler) yönetmeliği ile uluslararası hukukun ihlâl edildiği kaydedilmişti.

Türkiye'nin Halep şehrinin Çobanbey ilçesinde SBÜ'ye (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) bağlı meslek yüksekokulu ve fakülte açma kararı gerginliğe neden olabilir. Cumhuriyet yazarı Ahmet Tan, hükümetin bu tarz kararları gece yarısı verdiğini belirtmiş, Türkiye'nin Halep'i alıp almadığını sorarak bu karara tepki göstermişti.