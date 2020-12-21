Süte Yüzde 30 Zam Geldi!

Süte zam geldi! Süt üreticileri süt fiyatlarına yüzde 30 zam geldiğini duyurdu. Kilosu 3,5 TL'den satılan sütün yeni zamla birlikte 4-4,5 TL arasında satıldığı açıklandı.

Zamlar durmuyor! Türkiye'de süte yüzde 30 civarında zam geldi. Market ürünlerine gelen zamnın ardından süt fiyatlarına da yüzde 30 zam geldiği öğrenildi. Türkiye genelinde süte zam geldiğini açıklayan süt üreticileri süte yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu.

Süt üreticileri gelen yüzde 30'luk zammı yükselen enflasyon rakamlarına bağladı. Süt üreticileri süte gelen yüzde 30 zammın gelen diğer zamlarla bağlantılı olduğunu açıkladı. Sütün kilosu daha önce 3,5 TL'den satılırken yeni zamla birlikte sütün kilosu 4-4,5 TL arasında satılacağı öğrenildi.

Süte daha önce yılbaşında zam geleceği kulislerde konuşuluyordu. Sosyal medya süte gelen zamla ilgili tepkiler gelmeye başladı. Çocuğuna süt alamayan vatandaşların iyice ölüme mahkum edildiğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları, daha önce marketlerden süt çalan vatandaşların haberlerine yer verdi.

Sütün özellikle çocuk gelişimi için çok önemli bir gıda olduğu malum. Helen yüzde 30'luk zammın mecliste gündeme geleceği de konuşuluyor. Sütün saymakla bitmez faydalarından en önemlisi de D vitamini sağlaması. Kasların ve kemiklerin dayanılılığı için sütün önemli bir besin olduğu tüm doktorlar tarafından tekrar ediliyor.