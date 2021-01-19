Survivor Duygu Diskalifiye Mi Olacak? Duygu Serap Salman elenecek mi?

Survivor 2021 kadrosuna Dün gece 4 yeni yarışmacı dahil oldu. Ünlüler takımına Sergen ve Bahar gönüllüler takımına ise Baran ve Duygu katıldı. Bugün yayınlanan Survivor bölümünde Duygu'nun talihsiz bir kaza yaşadığı görüldü. Peki Survivor Duygu sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, diskalifiye olacak mı?

Zorlu yarışma Survivor'a dün akşam 4 yeni yarışmacı daha geldi. Ünlüler takımına Sergen ve Bahar dahil olurken gönüllüler takımına ise Baran ve Duygu dahil oldu. Yayınlanan fragmanda Duygu'nun bir kaza yaşadığı gösterilmişti. Bu akşam yayınlanan bölümle birlikte Duygu'nun sakatlandığı öğrenildi.

SURVİVOR DUYGU SAKATLANDI MI?

Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor 9. bölümde ödül oyunu oynandı. Gönüllüler takımına geçtiğimiz gün dahil olan Baran ve duygu ilk ödül oyununu oynamış oldu. Gönüllüler takımındaki Duygu ödül oyunu oynarken talihsiz bir kaza yaşadı. Duygu “Belim yan döndü” diyerek yaşadığı acıyı tarif etmeye çalışırken gözyaşları içinde kaldı.

SURVİVOR DUYGU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor 2021'e geçtiğimiz gün katılan Duygu Serap Salman’ın tedavi görmek ve gerekli müdahaleler yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Seyirciler ise Survivor Duygu’nun yarışmaya veda edip etmeyeceği ile ilgili açıklama bekliyor.

SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Survivor Duygu’nun yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SURVİVOR DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

19 Mayıs 1997 yılında Ağrı’da doğan Survivor Duygu, İstanbul’da personel trainer olarak çalışıyor. Çocukluğundan beri sporla ilgilenen Duygu, voleybol, futbol, hentbol, MMA, crosfit, fitness, atletizm, kickboss gibi pek çok spor dalıyla uğraşmıştır. Spor kariyerinin yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Duygu Survivor Gönüllüler takımında yer alıyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor’da geçtiğimiz bölümde ada konseyi toplanmış ve kimin elendiği duyurulmuştu. Gönüllüler takımındaki Sena, Uğurtan Dora ve Reşet dokunulmazlık oyunlarını kaybetmiş ve eleme adayları olarak belilrenmişti. Elenen yarışmacının Sena olduğu açıklanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 22:19