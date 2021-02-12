Suriyelilere var vatandaşa yok! Suriyelilere Aylık 800 TL Maaş Veriliyor! Bu Paranın Kaynağı Nereden Geliyor?

Açıklanan son rakamlara göre ülkemizde 3.645.57 Suriye vatandaşı bulunuyor. Mültecilerin 1.728.540 kişisi ise 0-18 yaş arasındaki çocuklar tarafından oluşuyor. Kadın ve çocukların sayısı ise 2.579.941 olarak belirtildi. Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınmacı olarak yerleşen Suriyeliler hakkında doğru bilinen pek çok yanlış bulunuyor. Sitemiz üzerinden yapılan yorumlarda da devlet yardımlarından faydalanamayan binlerce kişi Suriyelilerin yardım alması hakkında şikayetçi. Bu yazımızda Suriyelilerin devletten aldıkları maaşlar hakkında bilgiler vereceğiz.

SURİYELİLERE AYLIK 800 TL ÖDEME YAPILIYOR

Suriyeli vatandaşlara ülkemiz tarafından 2021 yılında aylık 800 TL ödeme yapılmaktadır. Yapılan bu ödeme bilinenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmıyor. Mültecilerin masrafları Mülteciler İçin Yardım Programı(FRİT) tarafından karşılanmaktadır. Türkiye bu konuda Avrupa Ülkeleriyle 3 milyar euroluk iki taksit olmak üzere toplamda 6 milyar euro rakam için anlaşma imzaladı. Suriyelilerin Türkiye’de yaşaması karşılığında Avrupa Türkiye’ye toplamda 6 milyar euro destek vereceğini belirtti. Mevcut koşullarda ise ödemenin 2,7 milyar euroluk kısmının yapıldığı açıklandı. Ödemenin tamamının ise 2025 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz gün PTT üzerinden 800 TL maaş alan Suriyeli kişiyi görüntüleyen bir vatandaşımız, devletin kendilerine yardım yapmadığını ancak Suriyeli vatandaşlara yardım yaptığını belirtmişti. Bu video Twitter üzerinden kısa sürede birçok paylaşım aldı. Suriyelilere ödenen maaşların Avrupa Birliği fonundan karşılandığı ise birçok kullanıcıyı şaşırttı. Öyle ki, çoğu kişi ödenen maaşların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını zannediyordu.

Suriyelilerle ilgili halk arasında bilinen birkaç yanlış bilgi daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki Suriyeli vatandaşların hastanede sıra beklememesi durumu. Hastanelerde sadece acil vakalar, engelliler, şehit yakınları, gaziler ve hamilelere öncelik tanınmaktadır. Suriyeli vatandaşların hastanelerde herhangi bir öncelik durumu yoktur.

Suriyeli vatandaşların elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemediği de yanlış bilgiler arasında yer almaktadır. Konya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde gelen bu tepkilere açıklık getirdi ve yaptığı paylaşımda Suriyeli vatandaşlarında fatura ödediğini ispatladı.

Suriyeli öğrencilere aylık 1200 lira burs ücreti verilmesi doğrudur. Öğrencilere verilen bu bursların ise %85’i Avrupa Birliği fonu tarafından karşılanmaktadır. Geçtiğimiz dönemde açıklanan rakamlara göre 1.425 Suriyeli öğrenci bu olanaklardan faydalanmaktadır.

Suriyeli vatandaşların 5 yılı doldurduğunda Türk vatandaşı olması durumu da yanlış bilgiler arasındadır. Ülkemizde ‘Geçici Koruma’ başlığı altında bulunan Suriyeli vatandaşlar, Türk bir vatandaşla evlenseler dahi Türk vatandaşlığı alamamaktadırlar.