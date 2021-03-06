Suriye’de Füze Saldırısı! Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Suriye’ye düzenlenen saldırı sonucunda yaralı ve ölü sayısının arttığı haberi öğrenildi. Füze saldırısının Suriye’nin kuzey bölgesinde gerçekleştiği açıklandı. Cerablus ve Bab ilçelerinde iki farklı noktalara düzenlenen füze saldırısı fazla sayıda yaralı olduğu öğrenildi. İki ilçeye düzenlenen saldırılar sonucunda 1 sivilin ilk belirlemelerde hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı sayısı ise son edinilen bilgilere göre 18 olarak bildirildi.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Bab ve Cerablus ilçelerine düzenlenen balistik füze sayısında yaralı sayısının arttığı haberi öğrenildi. Füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise edinilen son bilgilere göre 1 olarak açıklandı. İlçelerdeki iki bölgeye düzenlenen saldırıda balistik füzeler ile hedef alındığı haberi öğrenildi. Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi ve ülkemizin sınırında bulunan Cerablus ilçesinin Hamran bölgesine düzenlenen saldırıların akşam saatlerinde gerçekleştiği öğrenildi. Füze saldırılarının gerçekleştiği bölgelerde ilkel yöntemler ile işletilmekte olan petrol rafine tesislerinin yer aldığı açıklandı. Füze saldırısı sonucunda şiddetli patlamaların yaşandığı ifade edilirken çok sayıda tankerin yanması dikkat çekti.

Yapılan ilk belirlemelerde Hamran’daki füze saldırısı sonucunda 1 sivilin hayatını kaybettiği haberi öğrenildi. Yaralı sayısı ise 18 olarak açıklandı. Diğer taraftan Terhin’deki saldırıda ise can kaybının kaç olduğuna ilişkin henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Suriye’nin iki ilçesine düzenlenen füze saldırısında kullanılan balistik füzelerin kim tarafından atıldığı konusunda henüz bir yanıt alınamadı. Olay esnasında füze saldırısını yaralı olarak atlatan 18 sivil için hastanelere kaldırıldı açıklaması gerçekleştirildi. Suriye’de yaşanan korkunç füze saldırısında, olay yerine çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği öğrenildi. Bab ve Cerablus ilçelerine düzenlenen füze saldırısında ölü ve yaralı sayısının artmasından şüphe edildiğinden bahsedildi.

2 Şubat tarihinde Terhin bölgesi bir balistik füze saldırısı yaşamış ve 2 sivil hayatını kaybetmişti. Terhin bölgesinde yaşanan korkunç saldırıda 6 sivilin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı. Bugün yaşanılan saldırıda ise Bab ve Cerablus ilçelerinin terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer aldığı bildirilmiştir.