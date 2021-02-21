Suriye İç Savaşının Türkiye’ye 10 Yıllık Faturası 45 Milyar Dolar

Suriye’de çıkan iç savaş, Türkiye’ye milyonlarca mültecinin gelmesine neden oldu ve ekonomi üzerinde ağır bir yük oluşturdu. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, konuyla ilgili açıklamasında hükümetin Suriye politikasını eleştirdi ve 10 yıllık sürecin Türkiye’ye faturasını paylaştı.

Suriye politikasının bedeli 45 milyar dolar

Hatay ekonomisi küçüldü

Suriye politikasının ülkeye yükünün çok ağır olduğunu belirten Güzelmansur, “Suriye'den 4 milyon insan Türkiye'ye göç etti ve 10 yıldır ağırlıyoruz. İktidar, Suriye'deki yangını benzin dökerek alevlendirmek yerine su dökerek söndürmeyi tercih etseydi 4 milyon Suriye vatandaşı Türkiye'ye gelmeyecekti. İktidar, Suriye'de maceraperest değil de realist bir politika benimseseydi bugün bu 4 milyon Suriyeli'ye 45 milyar dolar harcamak zorunda kalmazdık. İktidar, Ortadoğu'nun hamisi olacağım hayalleriyle yaptığı yanlışları 10 yıldır sürdürmeseydi, bugün Kilis'te, Reyhanlı'da Suriye nüfusu Türk nüfusunun üstünde olmazdı.” dedi.

Suriye krizinin diğer yansımalarına da değinen Güzelmansur, “Eğitime erişimi olmadığı için milyonluk bir cahil nesille karşı karşıyayız. Bugün ülkemizde 0-14 yaş arasında 1 milyon Suriyeli çocuk var. Bunların eğitim almadıklarında Türkiye'ye ne sıkıntılar yaşatacakları düşünülmüyor mu? Hatay'da tüm göstergeler negatif. Türkiye ekonomisi yüzde 0,9 büyüdü, Hatay ekonomisi yüzde 7 küçüldü.” dedi.