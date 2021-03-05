Suriye'deki savaşın maliyeti belli oldu!

Suriye'de 2011 senesinde başlayan ve çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine yol açan iç savaş sürüyor. Suriye'de 10 senedir süren iç savaşın maliyeti belli oldu. Konuya ilişkin araştırma Frontier Economics isimli danışmanlık firması ve World Vision isimli yardım kuruluşu tarafından yapıldı.

Söz konusu araştırmada, ülkede 15 Mart 2011 tarihinden beri devam eden bombalı saldırılar, ihtilaflar ve sivillerin rejim tarafından yerlerinden edilmesi neticesinde ortaya çıkan maddi hasar belli oldu. Suriye'de reform isteğiyle patlak veren barışçıl protestoların rejim tarafından yapılan acımasız müdahale sonucu iç savaş haline gelmesinin 10 senede 1,2 trilyon doların üzerinde bir maliyete sahip olduğu ifade edildi.

Artçı maliyetler olacak

Suriye'de süren iç savaşın şimdi bitmesi durumunda 2035 senesine dek artçı ekonomik maliyetlerin de 1,7 trilyon dolara ulaşacağı belirtildi.

Çocukların yaşam süresi düştü

Söz konusu araştırmada, Suriye'de 10 senedir süren iç savaş nedeniyle çocukların yaşam süresinin yüzde 13 oranında düştüğü kaydedildi.

Suriye'de 2011 senesinden beri 600 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği ifade edildi. Hayatını kaybedenlerden 55 bininin çocuk olduğu belirtildi. Yaklaşık 10 milyon Suriyelinin de evlerinden olduğu aktarıldı.

Suriye’de son 10 yılda 55 bini çocuk olmak üzere 600 binden fazla insanın öldüğüne yer verilen araştırmada, 13 milyona yakın Suriyelinin evlerini kaybettiği belirtildi.

Suriye'de iç savaşın kronolojisi

Suriye'nin güneyinde yer alan Dera şehrinde 15 Mart 2011 tarihinde bir grup genç tarafından gerçekleştirilen rejim karşıtı barışçıl protestolarla patlak vermişti. Söz konusu protestolar hızlı bir şekilde Suriye geneline yayılmıştı. 2012 senesinin Ocak ve Şubat aylarında Beşşar Esed rejimi ile muhalifler arasındaki çatışmalar şiddetinin iyice artırmıştı. Suriye ordusu, 26 Nisan 2011 tarihinde protestoların başlangıç noktası Dera'ya girmişti. 30 Haziran 2012 tarihinde Cenevre'de siyasi geçiş müzakerelerine adım atılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Afrin ve Kobani ile Haseke'nin Amude ilçesini Beşşar Esed rejiminden devralmıştı. Türkiye, 2013 senesinin Mayıs ayında ülkede uçuşa yasak bölge ilan edilmesi, Suriyeliler için güvenli bölge kurulması ve koalisyon güçleriyle birlikte kara operasyonu gerçekleştirilmesine ilişkin ABD'ye 3 aşamadan oluşan bir plan sunmuştu. 2014 senesinin Ocak ayında rejim çökmeye başlamıştı. Bunun üzerine Şii milisler, İran tarafından Suriye'ye sokulmaya başlanmıştı. DEAŞ terör örgütü Rakka'yı muhaliflerden almış ve sözde hilafet ilan etmişti. İdlib, 2015 senesinin Mart ayında muhaliflerin eline geçmişti.

21 Mayıs 2015 tarihinde DEAŞ terör örgütü tarafından Palmira şehri ele geçirilmişti. Söz konusu terör örgütü, böylece Suriye'nin neredeyse yarısında hâkimiyet kurmuştu. 2017 senesinin Ekim ayında YPG/PKK terör örgütü, DEAŞ terör örgütünü Rakka ve Deyrizor'un önemli bir bölümünden çıkarmış ve Suriye'nin neredeyse üçte birine yayılmıştı. Türkiye, 2018 senesinin Ocak ayında Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlatmış ve ülkenin büyük bir bölümü teröristlerden temizlenmişti. Rejim, 21 Mayıs 2018 tarihinde Şam'ı tamamen kontrol altına almıştı. Rejim ile yabancı terörist gruplar, 2019 senesinin Şubat ve Mart ayında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarını artırmıştı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 08:15