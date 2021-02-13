Süpermarkette ilginç uygulama! Müşterilere çöpçatanlık yapmaya başladı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Auchan isimli süpermarkette 14 Şubat Sevgililer Günü'nden önce ilginç bir uygulamaya imza attı. Söz konusu süpermarkete giren kişiler, üstünde "bekâr" yazan pembe ya da "mavi" etikete sahip olan sepetleri kullanabiliyor. Sepetlerin bulunduğu alanın üstünde bir tabelanın yer aldığı ve söz konusu tabelada "bekârlar için tahsis edilen sepetlerin kullanılabileceği, bu şekilde süpermarkette partner bulunabileceği" şeklinde bir açıklama bulunduğu görüldü.

"Eğlenceli bir uygulama"

Konuya ilişkin açıklama yapan Csilla Beres isimli bir müşteri, söz konusu uygulamanın koronavirüs sürecinde muhteşem bir düşünce olduğunu söyledi. 25 yaşında olduğu öğrenilen müşteri, partner arayışında olan insanların için iyi bir fırsat yaratıldığını belirterek, bu uygulamanın çok eğlenceli olduğunu ifade etti. Başka bir müşterinin de sepeti aldığı ve hiçbir fırsatı kaçırmadığını söylediği fark edildi.

Auchan isimli süpermarkette çalışanların, maske ve fiziki mesafe gibi koronavirüs tedbirleri yüzünde flört olanağı azalan bekârların memnun olacağını düşünerek böyle bir uygulamaya imza attığı bildirildi. Söz konusu süpermarketin yönetim kadrosundan Varga-Futo, insanların koronavirüs önlemlerine riayet ederek tanışabilecekleri konusunda çağrıda bulunduklarını ifade etti. Varga-Futo, ülkede bulunan diğer Auchan şubelerinde de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bu tarz sepetlere yer verileceğini duyurdu.

"Yeniden deneyeceğim"

40 yaşında olduğu öğrenilen bir kişi, süpermarketteki bu uygulamadan herkesin haberinin olduğunu düşünmediğini belirterek, şimdilik partner bulamadığını ancak yeniden deneyeceğini söyledi.

Macaristan'da hayata geçirilen bu uygulama dünyada ilk olabilir. Aradığı partneri bulmak isteyen kişiler artık Auchan isimli süpermarkete gidiyorlar.



Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 17:08