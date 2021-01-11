Sunucu Buket Aydın Ekranlara Geri Döndü

Geçtiğimiz sene, 202 yılında Kanal D ekranlarından ayrılmış olan sunucu Buket Aydın ekranlara geri dönüyor. Haber Global ekranlarında yayınlanacak olan 'Buket Aydın ile Koltuk' programı ile izleyiciler tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Buket Aydın yeni programı ile ilgili, birbirinden iyi konuklarla yer her hafta gündemi biz belirleyeceğiz çok heyecanlıyım ve mutluyum.Şşeklinde bir açıklama yaptı. Kanal D ekranlarında sunuculuk yapan ana haber bültenini sunan oyuncu Buket Aydın çok ani bir karar ile programı bırakmıştı.

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Buket Aydın,stanbul Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu ile adı gündeme gelmişti. Emir Sarıgül ile Buket Aydın adı uzun süre gündem konusu olmuştur. Yeni projesi için Haber Global ile sözleşme imzalayan sonucu Buket Aydın ekranlara tekrardan dönecek. Sunucunun yeni suncağı program için oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu görülüyor. Ekranlara kısa süreli veda eden sunucu yeni programına bugün, 11 ocak tarihinde başladı.

Buket Aydın Kimdir?

1985 yılında Bursa'da doğan sunucu üniversite eğitimini, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun olarak tamamlamıştır Yüksek lisansı ise Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat bölümünde tamamlanmıştır. Buket Aydın iş hayatını ise özel bir radyo kanalında haber spikeriği yaparak başlamıştır

Kariyerine ise daha sonra Kanaltürk kanalına geçerek bu kanalda spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu yapmıştır Daha sonra ise TRT Türk kanalında geçiş yapan sunucu burada tam 1,5 sene boyunca program sunmuştur. Buket Aydın daha sonra NTV’ye geçiş yaparak burada ‘Gece Bülteni’ ve daha sonrasında ise Ana Haber kuşağı sunuculuğu yapmıştır.

Devamında ise CNN Türk kanalına geçen Buket Aydın burada ‘40’ adlı bir program sunmuştur.

Sonra ise Kanal D kanalıma geçen git Aydın 2020 yılında bu görevini bırakmıştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 23:18