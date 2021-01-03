Süleyman Soylu: Yılmaz Özdil’in Psikolojisi Bozulmuş

Süleyman Soylu’nun dün sosyal medya hesabından paylaştığı ve sınırda görev yapan askerlerle yer sofrasında yemek yediği fotoğraf karesi çok konuşulmuştu. Sözcü yazarı Özdil de, bu fotoğraf için yaptığı yorumda 38 yıldır gazetecilik yaptığını söyleyerek, “Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum” dedi.

Bunun ardından bugün Soylu’dan bir yanıt geldi.

Soylu: Bizim köyde şöyle derler, it ürür kervan yürür

Özdil’in yorumunu hedef alan İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı paylaşımda "Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür” ifadesini kullandı ve olayla ilgili farklı fotoğrafları da paylaştı.

Soylu’nun paylaşımı şöyle:

Yılmaz Özdil: Bizi korumakla görevli içişleri bakanı bizi hedef göstererek küfretmiş

Gazeteci Yılmaz Özdil ise, kendisini hedef alan İçişleri Bakanı Soylu’nun paylaşımını alıntılayarak “Hoş geldin 2021” dedi. Özdil’in paylaşımı şu şekilde: