Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül Tartışması Nasıl Başladı?

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül arasında yaşanan tartışma gündeme damgasını vurdu. Soylu’nun annesine küfreden kişinin serbest bırakılmasının ardından Twitter’da paylaştığı isyankar ifadelere Gül, sert bir şekilde yanıt verdi. Bu olayın ardından kabinede, iki önemli bakan arasındaki sert ayrışma gündeme geldi. Daha önce Berat Albayrak’la da arası açık iddiaları gündeme gelen Soylu ile Gül arasındaki tartışma nasıl başladı?

Soylu, annesine küfreden kişinin serbest kalmasına tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde annesi Servet Soylu ile birlikte çekildiği fotoğrafın altında kendisine küfür eden kişinin, mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki göstermişti. İçişleri Bakanı, paylaşımında “45 gündür anam hastanede. Annemle fotoğrafımın altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım” ifadelerini kullandı.

Parti içinde Soylu’ya tepki

Albülhamit Gül’den Soylu’ya cevap geldi

Soylu’nun bu paylaşımının ardından AKP Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı, “Bir telefon ödete olan kişilere buradan meramını anlatmaya kalkarsan niyetin sorgulanır” ifadesini kullandı ve parti disiplinine vurgu yaptı. Süleyman Soylu’ya parti içinden bu çıkış da, AKP içinden en yüksek tepki olarak yorumlandı.

Gül, Soylu’nun açıklamasından bir gün sonra Ankara Hakimevi’nde bir toplantıya katıldı. Buradaki açıklamasında, hakaret suçlarının da dahil olduğu 2 yıla kadar ceza içeren suçlar için tutuklama olmadığına dikkat çeken Gül, “Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz” dedi.

Gül’ün “klavye” göndermesi, Soylu’ya bir mesaj olarak yorumlandı. Daha sonra bir etkinliklte Soylu’ya yöneltilen Abdülhamit Gül sorusuna ise, Soylu’dan yanıt gelmedi.