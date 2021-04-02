Süleyman Soylu Onlar Hakkında “PKK’dan Bile Büyük Düşmanımızdır” Dedi

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir mezuniyet törenine katıldı, Kastamonu'da yapılan 31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu törenine katılım gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasında terörle mücadele hakkında oldukça açık mesajlar verdi. “Onlara bu sene tarihlerinin en ağır bedelini ödeteceğiz.” ifadeleri ile dikkat çeken Bakan Soylu, yemin etmesi ile ilgileri üzerinde topladı.

Bakan Süleyman Soylu Yemin Etti

“Kış tamamen bittiği zaman kafalarını teker teker çıkaracaklar” şeklinde ifadelerde bulunan Soylu, “Onlara bu sene tarihlerinin en ağır bedelini ödeteceğiz” dedi. Her kim bu ülkenin gelişmesine engel olursa, kim öğrencilerin okuluna gitmesini engellerse, kim esnafın dükkan açmasına engel olursa onlara hadlerini bildirmek bizim namus borcumuzdur şeklinde ifadeler kullanan Soylu, şehidimize şühedamıza ve büyüklerimize bunu yapmak borcumuzdur dedi.

Biz Kararlıyız Onlar da Bunu İyi Biliyor

300’ün altına düşen rakamın değerini, neyi ifade ettiğini PKK'ya destek verenler ve bu mücadele içerisinde bulunanlar çok iyi biliyor sözlerini dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin neyi başardığını, kime kafa tuttuğunu, ülkemize bu tezgahı kuranlar çok iyi bilmektedir dedi. Ülkemizin terörle mücadele hakkında bakışı oldukça nettir, mücadelesi nettir açıklamaları ile ilgileri üzerine toplayan Soylu, terörü her yerde bitirmeye kararlı olduklarını söyledi ve kadim coğrafyanın huzur bulması, etrafındaki coğrafyaya kendi aklından nakşetmesi için yine kararlı bir tutum sergilendiğini ifade etti.

Soylu Kastamonu'da yapılan mezuniyet töreninde yapmış olduğu konuşmalarda kürsüde ülkemizin kendisini geliştirmesi için atılacak adımlarda kararda olduklarına yemin ederek açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olmaya ve yaşanılan haksızlıklara karşı dimdik durmaya yeminliyiz, yeminliyiz, yeminliyiz dedi.

PKK'nın katılımı engelleme konusunda, annelerin evlatlarını PKK'ya kaptırması konusunda ve denizden ceset toplama konusunda kararlı olduklarını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kararlıyız ve azimle çalışıyoruz, bu şekilde de inancımız artıyor dedi.