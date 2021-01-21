Süleyman Soylu: Annemle Fotoğrafıma Küfreden Alçak Serbest, Bakan Olsam Ne Yazar!

İşte Soylu’nun o paylaşımı:

Süleyman Soylu, yaptığı bir paylaşımda, annesiyle fotoğrafına küfreden bir kişi için “45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım, Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım” ifadelerini kullandı.