Süleyman Soylu: '2020 Yılında 22 Bin Hakaret Aldım…'

’22 bin hakaret’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda bir sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. AKP’nin Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun, Türkiye’nin gerçeği yansıtmayan haberler konusunda ilk sıralarda olduğu ifadelerine yanıt veren Soylu, sosyal ağlarda kendisine yönelik hakaretlere ilişkin konuştu.

Soylu, sosyal medyada kendisine yönelik hakaretlerle ilgili olarak, “Yani, yanlış söylemeyeyim 2020 yılında toplam 22 bin hakaret aldım. Ben İstanbul’da suçun önemli olduğu bir mahallede büyüdüm. Sarıgül mahallesi dediğiniz zaman İstanbul’da belli bir mahalledir. Bunun içinde ben ağzı açılmamış küfürler duydum. Hayatımda hiç şey yapamadığım küfürlerle karşı karşıyayım sosyal medyada ve ben İçişleri Bakanıyım. Yani ananıza, hanımınıza, çoluğunuza çocuğunuza, ailenize küfredildiği zaman. Yani biz bunu keyif için yapmıyoruz, böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şeyle karşılaşılabilir mi?” dedi.