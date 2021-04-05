Şükriye Bulgurcu’nun Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Hayalleri Vardı

28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu, İstanbul Küçükçekmece’de yalnız oturduğu dairesinde ölü olarak bulunmuştu. Oyuncu olma hayalleri olan ve bu yüzden ailesinin yanına memleketine dönmek yerine üniversiteden mezun olduktan sonra da İstanbul’da yalnız yaşamaya devam eden Bulgurcu’nun kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için cansız beden Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Açıklanan ön otopsi raporunda 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu’nun beyin kanaması geçirdiği ve bu sebeple vefat ettiği öne sürüldü. Oyuncu olma hayalleri olan Şükriye Bulgurcu’nun ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma halen devam etmekte.

Aslen Hataylı olan ve eskiden ailesi ile birlikte memleketinde yaşayan Şükriye Bulgurcu, 2013 senesinde üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak adına İstanbul’a taşındı. Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünde gerçekleştiren Bulgurcu, aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimlerine katıldı. Oyuncu olmayı çok isteyen genç kadın, her gün bu hayalini besliyordu. Üç gün önce İstanbul Küçükçekmece’de bulunan evine gelen Bulgurcu, o günden sonra tekrar dışarı çıkamadı. Sabah saatlerinde Bulgurcu’ya ulaşamayan arkadaşları, genç kadının evine geldi ve kapının açılmaması üzerine kapıyı kırdı ve gördükleri manzara karşısında şok oldu. 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu’yu evinde hareketsiz bir şekilde yatar halde gören arkadaşları durumu acilen ihbar etti. 112 sağlık ve polis ekiplerine haber veren genç kadının arkadaşları, gördüklerine inanamadı. İhbar sonucunda sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk kontrollerde Şükriye Bulgurcu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkadaşlarının haber vermesi sonrasında olay yeri inceleme ekipleri de evde incelemeler yaptı ve 28 yaşındaki genç kadın Şükriye Bulgurcu’nun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İncelemeler sonucunda genç kadının üzerinde kesici ve ateşli bir silah izine ya da herhangi bir delici ize rastlanmadığı ve yara ya da darp izi bulunmadığı açıklandı.