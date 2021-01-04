Şubat’ta Başlıyor: Kurtlar Vadisi Kaos’un Konusu Ne?

Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Necati Şaşmaz’ın başrolünde yer aldığı efsane dizi, Kurtlar Vadisi Kaos ismi ile geri dönüyor. Peki Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak ve konusu ne olacak? Diziyle ilgili merak edilenleri Necati Şaşmaz açıkladı.

İlk bölüm Şubat ayında

Kurtlar Vadisi, daha önce TV’de Kurtlar Vadisi Pusu adıyla uzun bir süre yayınlanmış, efsane dizi sinemada da Kurtlar Vadisi Irak yapımı ile yer almıştı. Kurtlar Vadisi Kaos dizisi ise, dizinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı. Kurtlar Vadisi Kaos’la ilgili gelen bilgiler, dizinin ilk bölümünün Şubat’ta yayınlanacağını gösteriyor.

Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos’un konusunun ne olacağını açıkladı.

Necati Şaşmaz: Dünyayı kaosa yönelten idolojiden nasıl kurtulabiliriz, anlatmaya çalışacağız

“Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız.

Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar’dan Afganistan’dan Makedonya’ya hatta Amerika’ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim.”

Şaşmaz’ın açıklamasına göre Kurtlar Vadisi Kaos, Türkiye odaklı değil dünya odaklı bir dizi olacak ve farklı ülkelerdeki konuları ele alacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 17:41