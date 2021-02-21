Şubat Sonu Hangi Burç Oluyor? Şubat Ayında Doğanların Burcu Nedir?

Bir insanın doğum tarihine göre doğduğu gün üzerinden gidilerek hangi burç olduğu belirlenen bir durumdur. Kişinin burcu, karakteri ve özellikleri hakkında bilgiler sunarken oldukça önemli bir bilgidir. Peki Şubat sonunda doğanlar hangi burçtur? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Şubat ayının sonunda dünyaya gelmiş olan kişilerin hangi burçtan olduğu merak konusu oldu. Burç tarihlerinin ise ezbere bilinmemesi bu konuda kafa karışıklığına sebep olurken sizler için bu bilgileri haberimizde düzenledik. 21 Ocak ile 19 Şubat tarihi arasında doğan bir kişinin kova burcu olduğu bilinirken 20 Şubat tarihinden itibaren 20 Mart ne kadar doğan insanlar ise balık burcu olmaktadır. Bu durumda Şubat ayının başında doğanlar kova burcu olarak dünyaya gelirken Şubat ayının sonlarında doğanların ise 20 Şubat tarihinden 20 Mart tarihine kadar balık burcu oldukları bilinen bir gerçektir. Dolayısı ile sorunun doğru cevabı balık olup Şubat sonu doğumlu olan insanların balık burcu olduğu öğrenilmiştir.

Balık burcu ise su grubuna ait olup değişken bir burçtur. Jüpiter ve Neptün balık burçların yönetici gezegenleridir. Aynı zamanda deniz yeşili, mavi ve yeşil renkleri balık burcunun sevdiği renkler arasında yer alabilir. Aytaşı Şubat ayı sonunda doğanların uğurlu taşı olurken 3 ise onların en şanslı sayısıdır. Perşembe günleri balık burçlarının favori günleri olurken Şubat sonu doğumlu olanların karşıt burcu ise başaktır. Hediye olarak balık burçlarına Zambak, Papatyada ya da beyaz gül almak oldukça iyi bir fikir iken balık burçları duygusallıkları ile tanınmaktadır. Aynı zamanda duyarlı ve sabırlı olmaları bu burca sahip olan insanların en önemli özellikleri olarak ifade edilirken, balık burçları oldukça inandırıcı da olabilir. Genel olarak hayal dünyalarında bir yaşam süren balık burçları vicdan sahibi ve sadık insanlardır. Bulundukları çevreye kolayca uyum sağlayabilen balıklar, zaman zaman ciddi konular üzerinde yorum yapabilir ancak gerçekçi oldukları her zaman söylenemez. Hayal dünyasında yaşayan balık burçları aslında oldukça akıllı ve kurnazdır. Ancak sakinlikleri ile bu durumu örterler. Duygusal olarak çöküş yaşadıklarında ise pes etmeyip hayatlarına devam edebilirler.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 15:41