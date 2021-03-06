Türkiye, terörle mücadelesini hem yurt içinde hem de sınır ötesinde sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Türkiye'de 2021 senesinin Şubat ayında gerçekleştirilen yurt içi operasyonlar kapsamında kaç teröristin etkisizleştirildiğini açıkladı. Böylece "Şubat ayında kaç terörist etkisizleştirildi?" sorusuna yanıt verilmiş oldu. Çataklı, Türkiye'de 2021 senesinin Şubat ayında gerçekleştirilen yurt içi operasyonlar kapsamında 78 teröristin etkisizleştirildiğini duyurdu. Söz konusu teröristlerden 20'sin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirten Çataklı, 58'inin ise sağ olarak ele geçirildiğini söyledi.

Kaç operasyon düzenlendi?

Peki, 2021 senesinin Şubat ayında terörle mücadele amaçlı yurt içinde kaç tane operasyon düzenlendi? Çataklı, yurt içi operasyonlar kapsamında 2021 senesinin Şubat ayında toplam 7 bin 32 kırsal operasyonun gerçekleştirildiğini söyledi. Söz konusu operasyonların 12 tanesinin büyük çaplı ve 40 tanesinin orta çaplı olduğu öğrenildi.

Çataklı, kentlerde terör örgütlerinin faaliyet gösteren hücre yapılanmasına ve söz konusu örgütlerin iş birlikçilerine karşı da operasyon düzenlendiğini söyledi. Bu kapsamda 1.583 tane operasyon düzenlendiğini belirten Çataklı, etkisizleştirilen 78 teröristin hangi örgütlere üye olduğunu da açıkladı. Çataklı, 59 teröristin PKK/KCK terör örgütüne üye olduğunu kaydederken, 18 teröristin DEAŞ terör örgütüne üye olduğunu ve 1 teröristin de sol terör örgütüne üye olduğunu bildirdi.

Terör örgütleriyle irtibatlı olan kaç kişi tutuklandı?

Çataklı, terör örgütleriyle irtibatlı olan ve söz konusu örgütlere yardım eden 3.149 kişinin gözaltına alındığını belirterek, 490 kişinin tutuklandığını söyledi. 2021 senesinin Şubat ayında Türkiye'de 180 tane mağara, barınak ve sığınağın imha edildiğini aktaran Çataklı, 88 tane silah, 43 tane el bombası, 10.716 tane çeşitli mühimmat, 21 tane mayın/EYP, 375 kilo da patlayıcı maddenin güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiğini ifade etti.

Çataklı, Türkiye'de başlatılan Eren Operasyonları'nın 11 farklı noktada sürdüğüne dikkat çekerek, söz konusu operasyonlar dâhilinde 3 teröristin etkisizleştirildiğini söyledi. 75 işbirlikçinin de yakalandığını aktaran Çataklı, 347 tane mağara ve sığınağın ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Uyuşturucu operasyonlarında kaç kişi tutuklandı?

2021 senesinin Şubat ayında Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele operasyonları dâhilinde 23 bin 714 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Bu kişilerden 1.759'unun da polis ekipleri tarafından tutuklandığı ifade edildi. Çataklı, söz konusu operasyonlar kapsamında 2.829 tane kök kenevir, 216.574 tane sentetik ecza, 394.450 tane captagon, 1.182.108 tane ecstasy, 32 kilo afyon, 204 kilo metamfetamin, 265 kilo bonzai, 13 kilo kokain, 1 ton 305 kilo eroin, 18 kilo skunk ve 2 ton 638 kilo esrar ele geçirildiğini dile getirdi.

Kaçakçılıkla mücadelede kaç operasyon düzenlendi?

Çataklı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1.922 operasyon düzenlendiğini belirterek, söz konusu operasyonlar kapsamında 3.008 kişinin gözaltına alındığını söyledi. 49 kişinin de tutuklandığını kaydeden Çataklı, 462.988 paket kaçak sigara, 134.924 litre kaçak alkollü içki ve 357.248 litre kaçak akaryakıt bulunduğunu ifade etti.

Koronavirüsle mücadelede kaç denetim gerçekleştirildi?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele dâhilinde şimdiye dek 40 milyon 835 tane denetim gerçekleştirildi. 469 bin tane şikâyet ve ihbarın ardından güvenlik güçleri tarafından kontrol gerçekleştirildiği öğrenildi.