Şubat Ayında Başvuru Yapanlara 8904 Liraya Kadar Devlet Yardımı Yapılıyor

Geçtiğimiz ay açıklanan bütçe planlaması rakamlarına göre bu yıl yapılacak destek ödemeleri kaynakları arttırıldı. Pandemi nedeniyle yeni eklenen devlet destek ödemelerine ek olarak geçmiş dönemde de faydalanılan desteklerde bütçe yükseltildi. İhtiyaç sahibi kişiler, anneler, 65 yaş üstü vatandaşlar, emekliler, yeni evlenecekler bu yardımlara başvuru yaparak devlet desteğinden faydalanabilirler.

Pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı her geçen gün artış gösteriyor. Karantina ve tedbirler sonrasında işsizlik oranlarında ciddi bir yükseliş gözlemlendi. Döviz kurunda yaşanan artış enflasyonu tetiklerken, asgari ücrete yapılan zam bu yılda yetersiz kaldı. Vatandaşlarımızın alım gücü günden güne düşüş gösterirken, şartları sağlayan herkesin başvuru yapabileceği devlet yardımlarından bahsedeceğiz. Pekçok kişi hak kazanmalarına rağmen yapılan bu yardımlardan habersizler.

ANNELERE 8904 TL MADDİ YARDIM

2021 yılında güncellenen rakamlarla birlikte en yüksek ödeme doğum yapan annelere veriliyor. 16 haftalık izin süresi boyunca annelere toplamda 8904 TL doğum parası veriliyor. Anneler başvurularını ve başvuru sonuçlarını E-devlet üzerinden hızlıca kontrol edebilirler. Ödemeler ise Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. Anneler buna ek olarak süt parası yardımından da faydalanabilirler.

MUHTAÇ ENGELLİYE 1037 LİRA YARDIM

Yüzde 40 ve üzerinde engel durumu bulunan vatandaşlarımıza Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık 1037 lira tutarında destek ödemesi yapılıyor. Buna ek olarak herhangi bir güvencesi olmayan, asgari ücretin altında geliri olan, 65 yaş üzerinde olup muhtaç aylığı almaya hak kazanan vatandaşlarımıza aylık 1037 lira maddi yardım yapılıyor. VGM resmi internet sitesi üzerinde bulunan formu doldurarak bulunduğunuz il/ilçede bulunan VGM merkezine başvuru yapabilirsiniz.

Sosyal yardımlar arasında vatandaşlarımız tarafından en az bilinen yardım çeyiz yardımıdır. Evlilik ödeneği ödemeleri 2021 yılında da devam ediyor. Bu devlet yardımıyla vatandaşlarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden 24 maaş tutarında devlet desteği ödemesi yapılıyor. Böylece yeni evlenecek çiftlerin maddi yükleri bir nebze de olsa azalıyor.

YAŞLILIK MAAŞI YÜKSELDİ

Geçtiğimiz dönem 711 TL olan yaşlılık maaşı bu yıl 864,89 liraya yükseltildi. 65 yaş üzerinde olan vatandaşlarımız devletten her ay 864,89 TL yaşlılık maaşı alabilir.

EVDE BAKIM PARASINA ZAM YAPILDI

Yeni yılda zam yapılan bir diğer destek evde bakım parası oldu. Geçtiğimiz yıl 1544 lira olan evde bakım parası bu yıl 1657 TL olarak ödenecek. Engelli bireylere bakan ebeveynler veya bakıma muhtaç kişilere refakat eden vatandaşlarımız bu destek ödemesinden faydalanabilirler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni yıl destek ödemeleri kapsamında yukarıdaki belirtilen ücret ödemeleri gerçekleştirilecektir. Geçtiğimiz yıl 801 TL olarak ödenen cenaze yardımı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Sizde gerekli şartları sağlamanız durumunda bu yardımlara başvuru yaparak anında faydalanabilirsiniz.