Şubat Ayı Neden 28 Gün Çeker? 30 Şubat Var Mı?

Miladi takvim kullanan ülkelerde en kısa süren ay Şubat ayıdır ve senenin 2 ayı olması sebebiyle de dikkat üzerine çekmektedir. Diğer tüm aylar 30 ya da 31 gün şeklinde sıralanır ancak Şubat ayında bir farklılık görülür. Bu durumun sebebi ise Roma tarihinde yatmaktadır. İşte Şubat ayının 28 çekmesinin nedeni…

Yılın 2. ayı olan ve “küçük ay” ismi ile de bilinen, Şubat Gregoryen takvimine göre senenin 2. ayı olarak karşımıza çıkar. Şubat ayının artık yıllarda 29, diğer senelerde ise 28 çektiği de bilinmektedir. Artık yıllar ise 4 ile kalansız bölünebilen senelerdir. Örneği 2008 senesi bir artık iken, 2100 bir artık yıl olmaz.

Peki Şubat neden 28 gündür? İşte yıllardır insanların merak ettiği konuyu araştırdık ve cevabını sizler için derledik!

Bu konuyu tam olarak anlamamız için ilk önce July olarak bilinen Temmuz ayının Julius Caesar'ın adını taşıdığını ve 31 gün sürdüğünü göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. İsmini Temmuz ayına veren Julius Caesar ardından bir başka Roma imparatoru olan Augustus da kendi adını bir aya verir ve Ağustos ismi de buradan gelmektedir.

İmparatorlar Arası Rekabet Ortamı

Caesar gibi Augustus da kendi adını bir aya vermiştir ancak Roma imparatoru Augustus kendi adını taşıyan ayın 30, Julius Caesar'ın ayının ise 31 gün çekmesini kabullenemez. Bu durum karşısında İmparator Augustus Julius Sezar gibi kendi ayının da 31 gün süreli olarak yaşanmasına buyurur. Bu gelişme karşısında astronomlar yılın son ayı olan Şubat'tan 1 gün alıp İmparatorun istediği gibi ağustos ayına eklerler.

Bu durumda 30 ya da 29 gün süren Şubat ayı artık 29 28 gün çekmeye başlar. Gregoryen takviminin kökeni de Roma imparatoru olan Julius Caesar dönemine dayanır. Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırılan “Julyen” takvimi, yapılan işlemleri açıklar. Hazırlanan bu takvime göre bir yılın 365 gün sürdüğü ve her yıldan 6 saat arttığı bilinmektedir. Bu 6 saatler her 4 yılda bir de toplamda 1 gün olur. Bu durumda 1 yıl, 4 yıl sonunda 366 gün olarak hesaplanır. Ortaya çıkan fazla bir gün de, Şubat ayının son günü olarak kabul edilir. Bu şekilde senenin 2 ayı olan Şubat da 4 yılda bir 29 çekmiş olur.