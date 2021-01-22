Su kesintisi mi olacak? Bakanlıktan 10 uyarı

Küresel ısınmanın etkileri Türkiye'de özellikle sonbahar aylarında hissedildi. Sonbahar aylarında yağış olmaması üzerine barajların doluluk oranları iyice azaldı. Barajların çekilmesi üzerine eski yerleşim yerlerinin bile ortaya çıktığı görüldü. Son dönemde yağışların etkili olması barajları biraz da olsa rahatlattı ancak önceki senelere göre doluluk oranları hala çok düşük. Bu nedenle ülke genelinde aralıklı olarak su kesintisi yöntemine başvurulabileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Sağlık Bakanlığı ise su kesintisi konusunda vatandaşların mutlaka dikkat etmeleri gereken noktaları 10 madde halinde sıraladı.

Suyun kirli olma ihtimali çok fazla

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşüre göre, su kesintisinin ardından musluklardan ilk akan suların kirli olma ihtimali oldukça fazla. Bu nedenle bulanıklığı geçinceye kadar vatandaşların suyu 3-5 dakika boyunca akıtmaları gerekiyor. Musluk sularının kaynağının bilinmesi ve denetiminin yapılmış olması, daha sonra tüketilmesi gerekiyor. Kaynağı hakkında fikir sahibi olunmayan musluk sularının içilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Klorlanmış su tercih edilmeli

Vatandaşlara klorlanmış suyu içmeleri öneriliyor çünkü klorun hastalığa neden olan mikrobiyolojik faktörleri genel anlamıyla ortadan kaldırdığı biliniyor. Vatandaşların "İçilmez" ibaresi bulunan çeşmelerden akan suları hiçbir şekilde tüketmemeleri gerektiği ifade ediliyor.

Vatandaşların kişisel temizliğe önem vermeleri gerekiyor. El temizliğine özen gösterilmemesi durumunda dışkı-ağız yoluyla bulaşan hastaların artabileceği belirtiliyor. Bu durumun özellikle ishale neden olabileceğine dikkat çekiliyor. Vatandaşların bit ve uyuz salgınlarına maruz kalabilecekleri vurgulanırken, sık sık kaşıntı yaşanması halinde mutlaka bir sağlık merkezine müracaat edilmesi gerektiği ifade ediliyor. İzinsiz bir şekilde tankerle içme suyu taşındığının görülmesi durumunda hemen yetkililere ihbarda bulunulması isteniyor. Etkili bir dezenfeksiyon işlemi uygulanmadığı için bu suların hiçbir şekilde tüketilmemesi gerekiyor.

Su kesintilerinde ishalli hastalık görülürse...

Su kesintilerinin ardından yaşlı kişiler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarda ishalli bir hastalık görülmesi halinde hemen bir sağlık merkezine müracaat edilmesi önem taşıyor. Bulaşıkların da içme suyu kalitesine sahip sularla yıkanması gerektiği ifade ediliyor. Vatandaşların tuvaletleri temizlerken dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekilirken, 2 bardak çamaşır suyunun 5 su bardağı suya eklenmesi ve temizliği bu şekilde yapılması tavsiye ediliyor.

Güneş almayan alanlarda durmalı

Vatandaşların meyve ve sebzeleri yıkarken de dikkatli olmaları gerekiyor. Bunun için 20-30 damla olmak üzere yüzde 1'lik klor solüsyonunun 1 litre suya katılması tavsiye ediliyor. 15 dakika kadar beklendikten sonra meyve ve sebzelerin su suyla yıkanabileceği belirtiliyor. Vatandaşların güneş görmeyen alanlarda sularını korumaları öneriliyor. Suyun korunması için açık renkte olan bidonların kullanılması gerektiği ifade ediliyor. Bidonun kapağının açılmasının ardından hoş olmayan bir koku alınması durumunda söz konusu suyun tüketilmemesi gerektiği kaydediliyor.

Kil ve kumun yanı sıra organik madde ve elementler ile suyun kirlenmesi üzerine musluklardan kirli bir su akar. Söz konusu suların bakterilerin bulaşmasına yol açtığı, bu nedenle hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiği biliniyor. Kirli suların asla meyve ve sebzeleri yıkarken ya da kişisel bakım yaparken kullanılmaması gerekiyor. Kirli suların kaynatılması veya süzülmesi asla doğru bir yöntem değil. Bu yöntem suları steril duruma getirmez. Bu nedenle sakın tercih etmeyin!