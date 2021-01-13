Stalin Döner'in faaliyetine son verildi!

Stalin Döner, Moskova'nın kuzeyinde faaliyet göstermeye başlamıştı. Söz konusu büfede çalışan kişilerin, Josef Stalin döneminde istihbarat servisinde kullanılan üniformaları giydikleri görülmüştü.

Bunun üzerine büfenin adında değişikliğe gidilmesi ve Josef Stalin portresinin indirilmesi konusunda güvenlik birimleri tarafından talepte bulunulduğu ifade edildi. Yeşil renkli üniforma giyen çalışanların da kendilerine gelen tehditler üzerine işten ayrıldığı öğrenildi. Stalin Döner'in işletmecisi de bir gün önce açtıkları büfeyi kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Rus halkı, Josef Stalin'in ismi ile para kazanma girişiminde bulunmanın doğru olmadığını savundu. Memorial isimli insan hakları örgütü de "Stalin Döner" ismiyle geliştirilen pazarlama stratejisinin uygun olmadığını ve bu tarz eylemlere yasak getirilmesi gerektiğini aktardı.

Josef Stalin'in 141'inci doğum günü, 21 Aralık 2020'de gerçekleştirilen bir törenle anılmıştı. Rusya Komünist Partisi'nin az sayıda kişiyle törene katıldığı görülmüştü. Kızıl Meydan'da düzenlenen tören sırasında Josef Stalin'in heykeline karanfil konulduğu görülmüştü.

Josef Stalin Rusya'da seviliyor mu?

Levada-Tsentr tarafından 2019 senesinde yapılan bir ankete göre, Rus halkının yüzde 70'i Josef Stalin'in ülke için olumlu bir rol oynadığını düşünüyordu. Ankete katılanların yüzde 19'u ise Josef Stalin'in ülke için olumsuz bir role sahip olduğu fikrine sahipti. Katılımcıların yüzde 11'i de Josef Stalin'i sevip sevmediği konusunda yanıt vermekte zorluk çekmişti. Katılımcıların yüzde 51'inin Josef Stalin'e sempati, saygı ve hayranlık duyduğu bildirilmişti. Katılımcıların yüzde 26'sının ise Josef Stalin konusunda kayıtsız kaldığı ifade edilmişti. Yüzde 14'lük bir bölümü de Josef Stalin'e karşı rahatsızlık hissettiğini veya korktuğunu söylemişti. Yüzde 1'lik bir kısmı Josef Stalin'in kim olduğu konusunda bir fikre sahip olmadığını aktarmıştı.

Ahıska Türklerini sürgün etmişti

Josef Stalin, Ahıska'nın Türkiye sınırında yer alması nedeniyle burada bulunan Türklerin güvenilir olmadığı fikrine kapılmış, İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkelerin sınırlarının değişikliğe uğrayabileceğini düşünerek muhtemel bir Sovyet-Türk savaşında Türklerin ihanet edebileceğinden şüphelenmişti. Bu nedenle Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944 tarihinde sürgün edilmesine karar vermişti. Bir gecede sürgün edilen Ahıska Türkleri insanlık dışı koşullarda ve hayvan vagonlarında sürgün edilmişti. Kış şartlarında sürgün edilen 15-20 bin civarında Ahıska Türkü, soğuk hava, açlık ve hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmişti. Rus kaynakları ise yaşamını yitiren Ahıska Türkü sayısını 457 olarak açıklamıştı. Stalin, Ahıska Türklerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerle iş birliği yaptığını iddia etmiş, fakat daha sonra ortaya çıkan kayıtlarda Karadeniz çevresini Türklerden arındırmak için bu sürgüne imza attığı anlaşılmıştı.