SSB'nin bilgilerini sızdıran kişi belli oldu!

SSB'de (Savunma Sanayi Başkanlığı) projelere ve ihalelere ilişkin bilgilerin sızdırılması olayı gündeme bomba gibi düştü. SSB'nin (Savunma Sanayi Başkanlığı) MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) ile birlikte bir senedir yürüttüğü faaliyetler netice verdi. Düzenlenen ortak operasyon sonucu SSB'de (Savunma Sanayi Başkanlığı) oluşturulan rüşvet ve casusluk şebekesine darbe indirildi. Şebekenin en dikkat çeken ismi ise kurumda önceden proje müdürü olarak çalışan Yusuf Hakan Özbilgin oldu. Söz konusu ismin, 2018 senesinde proje müdürü olarak çalıştığı tespit edildi. Özbilgin ile birlikte 5 kişi daha dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer kişilerin de kimlikleri belli oldu:

- Mustafa Sırrı Akın,

- Emre Alp Durmaz,

- Emre Özlük,

- Tuğba Kent,

- Süleyman Çelikoğlu.

Söz konusu kişilerin yurt dışı merkezli şirketlerle ilişkileri ortaya çıkarıldı. Operasyon sırasında SSB'ye (Savunma Sanayi Başkanlığı) ait proje ve ihalelere ilişkin kritik bilgilerin, yabancı firmalara satıldığı belirlendi. Bu bilgilerin karşılığında ciddi tutarda para alındığı ifade edildi. Özbilgin'in konutunda 5 milyon Euro bulunduğu bildirildi. Dün gözaltına alınan diğer 5 kişinin ikametlerinde de önemli düzeyde döviz ele geçirildi.

Ne olmuştu?

MİT'in (Millî İstihbarat Teşkilâtı), savunma sanayi sektörüne yönelik istihbarat faaliyetleri yürütmüştü. Söz konusu faaliyetlerin sonucunda ihaleye fesat girdiği belirlenmişti. Bunun üzerine soruşturma için başsavcılık tarafından harekete geçilmişti. Soruşturma sırasında emniyetle koordinasyon sağlanmış ve bir sene boyunca hem teknik takip hem de fiziki takip gerçekleştirilmişti. Yabancı şirketlerin temsilciliğini yürüten şahıslara özel bilgilerin satıldığı belirlenmiş, bunun üzerine operasyon için adım atılmıştı. Türkiye'nin savunma sanayi alanında yürüttüğü önemli projelerin sızdırılması amacıyla yabancı şirketlerin Türkiye'de bulunan temsilcilerine ciddi düzeyde para yolladığı tespit edilmişti.

Yusuf Hakan Özbilgin kimdir?

Yusuf Hakan Özbilgin, İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi'nde 2018 senesinde proje müdürü olarak çalıştı. Polis ekipleri tarafından Özbilgin'in evinde yapılan arama sırasında 5 milyon Euro bulundu.

Daha önce Kırıkkale Silah Fabrikası'nın müdürü olarak görev yürüten Mustafa Tanrıverdi de benzer bir skandala imza atmıştı. Tanrıverdi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) MP-5 ve MPT-76 ve marka silahlarına dair bütün planları Amerika merkezli bir şirkete satarken yakayı ele vermişti. Tanrıverdi'nin söz konusu şirket ile 1,2 milyon liraya anlaştığı tespit edilmişti.