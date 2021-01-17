SSB Köstebeğinin Kasasında Milyonlar Çıktı!

SSB’de birçok önemli ihalenin detaylarını yabancı şirketlerle paylaştığı iddiasıyla yapılan operasyonda, 12 Ocak’ta polis ve MİT ortak baskınında yakalanan SSB eski müdürü Yusuf Hakan Ö. tutuklandı. Göreve ilişkin sırrın açıklanması suçundan tutuklanan eski SSB müdürünün evinde yapılan incelemede ve sorguda gelen bilgilere göre ortaya çıkan para herkesi şaşırttı.

Evde 1,5 milyon Euro, bankada 7,5 milyon TL

İhale bilgilerini verdiği şirketlerle para alışverişi

Polis ve MİT tarafından tutuklanan şüphelinin evinde kapsamlı bir arama yapıldı. Yusuf Hakan Ö.’nün evinde 1,5 milyon Euro bulunduğu öğrenilirken, banka hesabında da 7,5 milyon TL tespit edildi. Hakan Ö. polis verdiği ifadede ayrıca, bir kiralık kasaya sahip olduğu ve bu kiralık kasada 3 milyon Euro parası bulunduğu öğrenildi.

Hakan Ö.’ye sorgusunda, SSB ile iş yapan bazı şirketlerin yöneticileri ile olan iletişimi de soruldu. Şüphelilerden E.A.D. ile para alışverişi olup olmadığı sorusu için Hakan Ö., “E.A.D.’yi 5-6 yıldır babası M.D. vasıtasıyla, babasını da SSB ile iş yapması nedeniyle tanırım. Aralıkta ofisinde buluştuğumuzda, evine bırakmak için arabama bindi ve elinde bir çanta vardı. Eve girdiğinde çantayı unuttuğunu fark ettim. Arayıp söylediğimde bilahare alacağını söyledi. Çantada para olduğunu ama ne kadar olduğunu bilmiyordum” dedi.