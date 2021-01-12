SSB ihalelerini sızdırdılar! Gözaltılar var

MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) ile SSB (Savunma Sanayi Başkanlığı) bir senedir koordinasyon halinde faaliyet gösteriyor. MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, SSB (Savunma Sanayi Başkanlığı) personelinin bilgi sızdırılmasına ilişkin eylemde bulundukları belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından SSB (Savunma Sanayi Başkanlığı) personelinin iletişime geçtikleri şirket yetkilileri tespit edildi.

Rüşvet aldıkları ortaya çıkarıldı

SSB (Savunma Sanayi Başkanlığı) personelinin, savunma sanayi alanında çalışan ve aynı zamanda yabancı firma temsilciliğinde bulunan şirket temsilcilerine projeler ve ihalelere ilişkin verileri sızdırdıkları belirlendi. Personelin sızdırmaya karşılık olarak rüşvet aldıkları ortaya çıkarıldı.

Şirket temsilcilerinin de bu verileri, temsilciğini üstlendikleri firmalara bildirdikleri tespit edildi. Böylece söz konusu firmaların projelerde ve ihalelerde avantaj sahibi oldukları belirlendi.

Ankara'da başsavcılık tarafından gerçekleştirilen soruşturma dâhilinde kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyona Ankara Emniyeti tarafından da destek verildi.

Ekipler tarafından gözaltına alındılar

Yapılan operasyon dâhilinde olaya karışan SSB (Savunma Sanayi Başkanlığı) personeli ile menfaat ilişkisi kurdukları şirket temsilcileri gözaltına alındı.

6 kişinin gözaltına alındığı operasyon sırasında belirli iş yerlerinde ve evlerinde arama gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonda ciddi miktarda dövizin bulunduğu bildirildi. Ayrıca, evlerde bulunan dijital materyallere de ekipler tarafından el konulduğu ifade edildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şahıslardan birinin eskiden proje müdürü olarak çalıştığı kaydedildi.

