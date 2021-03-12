SSB Başkanı Demir: Bu S-400'ler çok daha farklı olacak!

Türkiye ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki S-400 gerginliği sürüyor.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye teslim edilecek olan Rus yapımı S-400'lerin ikinci partisinin daha farklı olacağını söyledi. Konuya ilişkin çok fazla ayrıntının mevcut olduğunu belirten Demir, teknik anlamda iş birliği ve ödemelere ilişkin takvim gibi birçok ayrıntının ele alındığı bir süreçten geçildiğini ifade etti.

Demir, Rus yapımı S-400'lerin birinci partisinde olduğu gibi acele edilmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin isteklerinin yerine getirilmesinin ve hedeflere de ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

Teslimat süreci başladı

Yerli hava savunma sistemlerine değinen Demir, HİSAR-O ile HİSAR-A'ya yönelik test sürecinin bitirildiğini ve teslimat aşamasının başlatıldığını söyledi. Demir, HİSAR-U'nun da faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin HİSAR hava savunma sistemi sayesinde ciddi kazanımlara ulaştığını kaydetti. Savunma Sanayi Başkanı, şimdiki hedefin ise Siper Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi olduğunu dile getirdi.

Kalın: Entegre edilmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rus yapımı S-400'lerin alımına ilişkin kararın hızlı bir şekilde verilmediğini söylemişti. Bunun uzun bir süreç olduğunu aktaran Kalın, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) birden Patriot'ları çekmesinin beklenmedik bir hamle olduğuna dikkat çekerek, S-400 hava savunma sistemlerinin NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) savunma sistemine hiçbir şekilde entegre edilmeyeceğini dile getirmişti. Kalın, böylece S-400'lerin risk teşkil etmeyeceğini kaydederek, ikinci partinin teslimatına ilişkin sürecin devam ettiğini belirtmişti.

Akar: Egemenlik hakkımız!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye yönelik risk ve tehditlerin arttığını ifade ederek, bu yüzden hava savunma sistemlerinin mecburi duruma geldiğini söylemişti. İtalya ve Fransa'dan SAMP-T ve ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) Patriot alımının amaçlandığını ama bu alımların değişik sebeplerden dolayı gerçekleşmediğini kaydeden Akar, S-400 hava savunma sistemlerini artık millî bir mesele olduğunu ifade etmişti. Akar, Türkiye'nin S-400'lerle birlikte egemenlik hakkını kullandığına dikkat çekerek, herhangi bir tehdit algılanması durumunda S-400'lerin kullanılacağını söylemişti.

Türkiye'ye yönelik bir taarruz girişiminde bulunulmaması halinde söz konusu sistemlerin herhangi bir zarar getirmeyeceğini kaydeden Akar, NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) mensubu bazı ülkelerin de S-300'leri kullandığını ifade etmişti. Akar, sonuç olarak Türkiye'nin de S-400'leri kullanmaya hakkının olduğunu belirtmişti. 84 milyon vatandaş için hava savunmasının önemli olduğuna işaret eden Akar, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını eklemişti.