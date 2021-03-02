Sporda Cinsiyet Eşitliği için Öncü Kızlar

Ne yazık ki aileler, kız çocuklarının spor yapmalarında en büyük engeldir. Muhafazakar ailelerin büyük bir bölümü dini gerekçelerle kız çocuklarının spor yapma haklarını ellerinden almaktadır. Başarılı kadın sporcular başta olmak üzere genç kadın sporcuların aileleriyle yaptığımız röportajları takdirlerinize sunuyoruz.

Sporda Cinsiyet Eşitliği için Öncü Kızlar

Bu video, Türkiye’de spor alanında faaliyet gösteren sivil toplumun özellikle kız çocuklarının ailelerinin bilinçlendirilmesi ve spora yönlendirilmesine farkındalıklarının ve kapasitelerinin arttırılmasına yöneliktir.

Gençlik ve spor müdürlüklerinden alınan bilgiye göre Türkiye’deki lisanslı kadın sporcu sayısı 1.469.314 iken, erkek lisanslı sporcu sayısı ise 2.959.521’dir. Bu durum cinsiyet ayırımcılığını açıkça ortaya koymaktadır. Çalışmamız, bu konuda çalışmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına da farkındalık yaratma niteliğindedir. Sporda kariyer yapmak veya sadece sağlık için spor yapmak isteyen kadınları cesaretlendirecek, ailelerini doğru yönde bilgilendirecek bir video oluşturarak sosyal medya hesaplarında paylaşmak istiyoruz.

Çabamıza siz de destek olun. Bu çalışma Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile gerçekleştirilmiştir.

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