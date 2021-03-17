Spor salonuna gidip 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı!

Trabzon, koronavirüs bakımından "çok yüksek riskli" şehirler arasında bulunuyor. Filyasyon ekipleri, söz konusu şehirde temaslıları tespit edebilmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler, rahatsızlık geçirmesine rağmen kendisini karantina altına almayan ve hatta spor salonuna giden bir koronavirüs hastasının temasa geçtiği insanların belirlenmesi amacıyla ciddi bir emek harcadı. Ekiplerin faaliyetleri neticesinde 93 kişinin karantina altında alındığı ve söz konusu kişilerden 45'inin koronavirüsle enfekte olduğu ortaya çıktı.

"Temaslıların tespiti çok önemli"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta, şehirde vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla ciddi bir şekilde çalışma yürütüldüğünü belirerek, temaslıların tespitinin bu noktada çok önemli olduğunu söyledi. Usta, temaslıların tespiti için filyasyon ekiplerinin 7/24 çalıştığına dikkat çekti.

"Bilgilerin doğru verilmesi lazım"

Ekiplerin koronavirüs hastasının temasa geçtiği kişileri bulmayı hedeflediğini belirten Usta, vatandaşların da bu konuda önemli bir yükümlülüğe sahip olduğunu söyledi. Usta, kamu sağlığı bakımından temaslıların ekiplere doğru bir şekilde bilgi vermelerinin şart olduğunu dile getirdi.

"İzole olmamış"

Trabzon'da bir koronavirüs hastasının temaslılarının bulunması için ekipler tarafından ciddi bir çalışma gerçekleştirildiğini kaydeden Usta, birkaç gün önce Ankara'dan gelen ve rahatsızlık geçirmesine rağmen kendisini karantina altına almayan bir vatandaşın spor salonuna gittiğini ve durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye müracaat ettiğini, kendisine yapılan koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını söyledi.

"Faaliyetlerine son verildi"

Usta, filyasyon ekiplerinin söz konusu koronavirüs hastasıyla temasa geçen vatandaşları tespit etmeye başladığını belirterek, söz konusu vatandaşın spor salonunda bulunan diğer kişilerle ve spor hocalarıyla temasa geçtiğinin ortaya çıkarıldığını dile getirdi. Bu kişilerden bazılarına uygulanan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine spor salonunun faaliyetlerine geçici süreyle son verildiğini aktaran Usta, yakın temaslıların tamamımın izole edildiğini belirtti.

"45 kişiye koronavirüs bulaşmış"

Filyasyon ekiplerinin çalışmaları neticesinde 45 kişinin koronavirüsle enfekte olduğunun anlaşıldığını ifade eden Usta, 93 kişinin de karantina altında tutulduğunu belirtti. Usta, bir vatandaşın tedbirsizliği yüzünden çok sayıda insanın enfekte olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini ekledi.

Trabzon'da son durum

6-12 Mart 2021 dönemine ilişkin risk haritasına göre Trabzon'da her 100 binde 222,32 vaka tespit edildi. Trabzon, çok yüksek riskli şehirler arasında yer almaya devam ediyor. Söz konusu şehir, risk haritasında kırmızı renkle gösteriliyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 13:24