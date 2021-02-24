Sözlüğe "maske aptalı" ve "korona yorgunu" gibi ifadeler giriyor!

Koronavirüs sürecinin etkilediği alanlardan biri de "dil" oldu. Leibniz Alman Dili Enstitüsü yetkilileri, son dönemde koronavirüs kadar dili bu derece etkileyen başka bir faktör olmadığını ifade etti. Söz konusu yetkililer, koronavirüs sürecinin bütün toplumu etkilemesi nedeniyle böyle bir şey yaşandığını dile getirdi.

Koronavirüs aşısı için oluşturulan sırayı bozan ve öne geçmeye çalışan kişiler için "Impfdrängler" kelimesi türetildi. Koronavirüs aşısı yaptıranları kıskanmaya ilişkin "Impfneid" kelimesi türetildi.

Öte yandan, korona yorgunu anlamına gelen "Coronamüde" ve korona saç kesimi anlamına gelen "Coronafrisur" kelimesi türetildi. Yakın temas ile enfekte olunmasına ilişkin ölüm öpücüğü manasını taşıyan "Maskentrottel" kelimesi ve maskeyi burnunun altında kullanan kişilere ilişkin maske aptalı manasını taşıyan "Maskentrottel" kelimesi türetildi.

Söz konusu kelimeler gibi 1200'ü aşkın kelimenin türetildiği bildirildi.

Leibniz Alman Dili Enstitüsü, 1964 senesinde Almancayı muhafaza etmek ve geliştirmek için Mannheim'de kuruldu. Söz konusu enstitü, bahsi geçen kelimeleri resmî sözlüğü katmak üzere harekete geçti. Sosyal medya platformlarında ve internet ortamında kullanılan ifadeler toplandı. En çok kullanılan kelimelerin resmî sözlüğe ilave edileceği kaydedildi.

"Hayat tarzının direkt yansıması oldu"

Dr. Christine Möhrs, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Almanların koronavirüs sürecinde günlük hayat tarzlarının dile yansıdığına dikkat çekti. Dünyada farklı şeyler gerçekleştiği zaman onlara bir ad verildiğini kaydeden Dr. Möhrs, isme sahip olmayan şeylerin güvensizliğe ve korkuya yol açabildiğini söyledi. Dr. Möhrs, yeni şeylere isim verilmesi durumunda insanların birbirleriyle iletişime geçebileceklerini kaydederek, kriz dönemlerinde bunun büyük bir önem arz ettiğini dile getirdi.

Başka hangi kelimeler kullanıldı?

Almanya'da koronavirüsün başlangıcında uygulanan karantinada balkonlardan şarkı söyleyen kişiler için "Balkonsänger" kelimesi kullanıldı. Yiyecek stoklamaya çalışan kişiler için "Hamsterit" kelimesi kullanıldı. Koronavirüs nedeniyle korkuya kapılanlara "Corona-angst" denildi.

Video görüşmeleri yüzünden stres yapan kişiler için "Overzoomed" denildi. Sosyal mesafeye dikkat ederek arkadaşlarla beraber bira içme için "Abstandsbier" kelimesi kullanıldı. Alışveriş için başka insanlara yardım eden kişiler için "Einkaufshelfer" kelimesi kullanıldı. El yerine ayak kullanarak tokalaşma için "CoronaFußgruß" denildi.