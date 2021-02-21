Soylu’nun ‘Gara’ya Gitti’ Dediği HDP’li Dilan Taşdemir’e Soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’de Gara hakkında yaptığı açıklamada, “Gara’ya giden HDP’li bir kadın milletvekili var” demişti. Buna karşın o ismin kim olduğu bilinmiyordu. A Haber’de bir programa katılan Soylu, 2017 yılında teslim olan bir PKK’lının itiraflarında, bu ismin HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir olduğunu ifade etti.

‘Başka milletvekilleri de var’

Gara’ya giden HDP’linin Dilan Dirayet Taşdemir olduğunu ifade eden Soylu, açıklamalarının devamında farklı isimlerin de Gara’ya gittiğini söyledi:

"2017’de terör örgütüne katılan biri, bizim iknamız sonucu geldi Türkiye'ye, adalete teslim oldu. Bunlar geldiği zaman terör örgütlerinin korkusu, bizim bu kişilerle yaptığımız mülakatlardır. Bu mülakatlarda, bizim de daha önce tespit ettiğimiz ve bununla teyit ettiğimiz bir süreç oluşuyor. 2017 yılında ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe’ye geliyor, sosyal medyadan tanıştığı birisinin ikna etmesiyle birlikte terör örgütüne katılmayı kabul ediyor. Ardından hemen kendisine bir telefon numarası veriliyor, onu da söyleyeceğim HDP Siirt eski milletvekili Hatice Kocaman’a ait. Kocaman’ı arıyor diyor ki; ‘terör örgütüne katılmak istiyorum, sizin telefonunuzu bana verdiler.’ Dediği şey şu: 'Benim başımı belaya mı koyacaksın. Telefonda böyle şeyleri konuşma. Şuraya gel.' Onun evinde kalıyor. Ardından onun yol göstermesiyle terör örgütüne katılıyor. Gara’da eğitimlerini alıyor. En nihayetinde Gara’dan Mahmur’a gidileceği söyleniyor. Gara'dan birisiyle birlikte arabaya biniyorlar. Yanındaki diyor ki 'bunu tanıdın mı?', 'Hayır tanımadım' deyince bu Dilan Dirayet Taşdemir, HDP Ağrı milletvekili diyor.”

Örgüt üyeliği soruşturması başlatıldı

AA’nın haberine göre Taşdemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “silahlı terör örgütü üyesü olmak” suçundan soruşturma başlattı. Taşdemir, iddialara Twitter hesabından yanıt vererek “Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz.” dedi.