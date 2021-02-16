Soylu yemin etti: Murat Karayılan bin parçaya bölünecek!

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) terör ile mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, gardırop siyasetçisi olmadıklarını belirterek, üzerlerine düşen tüm sorumluluğu her zaman yerine getirdiklerini dile getirdi. Cenaze töreni esnasında Ünile Teyze'nin 3 kez "dik durmalarını" söylediğini anlatan Soylu, dün 12 aileyle telefonda görüştüğünü ifade etti. Soylu, Şevket Altuntaş'ın "Keder yok, gam yok" dediğini aktararak, ailelerin gösterdiği sabrın ders niteliğinde olduğunu kaydetti.

"Ailelerine giderken veya sınava giderken kaçırıldılar"

Çocukların hiçbirinin operasyon sırasında veya pikniğe giderken kaçırılmadığını belirten Soylu, sosyal medya platformlarında bazı paylaşımların can yakmak amacıyla yapıldığını dile getirdi. Soylu, söz konusu kişilerin ailelerinin yanına giderken veya sınava giderken kaçırıldıklarını söyledi.

"Mücadeleyi asla bırakmadık"

Şehit ailelerine yalnızca vatandaş muamelesi yapılmadığını kaydeden Soylu, söz konusu ailelerle 3 ayda bir mutlaka görüşüldüğünü ifade etti. Soylu, Sinat-Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik operasyon düzenlendiğini çünkü PKK terör örgütü tarafından yapılan tacizlerin söz konusu bölgelerden geldiğini dile getirdi. Yurt içinde terörist sayısının 300'ün altına indirildiğine dikkat çeken Soylu, terörle mücadelenin asla bırakılmadığını söyledi.

"PKK'ya yaslananlar haindir"

Soylu, PKK terör örgütüne sırtını yaslayanların ve söz konusu hainlerden merhamet bekleyenlerin hain ve vicdansız olduklarını ifade etti. 1984 senesinden beri PKK terör örgütü tarafından 6 bin 21 sivil katliamı yapıldığını kaydeden Soylu, PKK terör örgütü tarafından kaçırılanların serbest bırakılması amacıyla AK Partili (Adalet ve Kalkınma Partisi) Özlem Zengin'in Pervin Buldan'ı aradığını söyledi. Soylu, bunun üzerine Buldan'ın "kaçırılan kişilerin biraz misafir edildikten sonra serbest bırakılacağına" dair yanıt verdiğini aktardı.

"Bin parçaya bölünecek"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ne açıklama yaparsa yapsan bu coğrafyada yaşanan acıların ortada olduğunu kaydeden Soylu, fotoğraflarda Gara bölgesinde şehit edilenlerin vücut bütünlüklerinin görüldüğünü ifade etti. Soylu, HDP (Halkların Demokratik Partisi) sıralarına doğru dönerek, Murat Karayılan'ın bin parçaya bölüneceğini söyledi.

"İki teröristin ifadesi alındı"

Gara bölgesinde sağ olarak yakalanan iki PKK'lı teröristin ifadelerinin alındığını ifade eden Soylu, talimatları kimin verdiğinin tespit edildiğini dile getirdi. Soylu, PKK'lı teröristlerin ailelerine sağ salim teslim edilmesini beklediklerini belirterek, PKK terör örgütünün ailelere karşı hiçbir şekilde zafer kazanamayacağını söyledi. Şehitlerin ve annelerin PKK terör örgütünü yeneceklerini ifade eden Soylu, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

"Siz ne yaptınız da bunu istiyorsunuz"

Kılıçdaroğlu'nun "PKK'lı teröristler tarafından kaçırılanları kurtarmak için neden Trump ile dostluğun kullanılmadığına" yönelik sorusuna işaret eden Soylu, "Siz ne yaptınız da bunu istiyorsunuz?" diye sordu. Soylu, Gara'da şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 17:05