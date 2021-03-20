Soylu: Sözleşmelerden ayrılmak hakkımız!

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi büyük bir yankı uyandırdı.

Konuya ilişkin bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu, Türkiye'de güvenliğin ve asayişin sağlanmasında, şiddet, hırsızlık ve uyuşturucu ile mücadelede, organize suçlar, siber suçlar ve terörle mücadelede güvenlik güçlerinin Anayasa'dan, yasalardan ve vatandaşların masumiyetini koruma ilkesinden güç aldığını ifade etti.

Soylu, uluslararası sözleşmelerin mevcudiyetinin ya da yokluğunun, insanların karşılaşmaları muhtemel herhangi bir suçu engellemeye dair yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin bir gereği haline gelen faaliyetleri eksiltmeyeceğini ya da artırmayacağını dile getirdi.

"İstanbul Sözleşmesi sorumlu kılmıyor"

Uluslararası anlaşmalara veya sözleşmelere taraf olmak kadar söz konusu anlaşmalardan veya sözleşmelerden ayrılmanın egemen devletlerin hakkı olduğuna dikkat çeken Soylu, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet ile mücadelede, kadın cinayetlerini engelleme hususunda devleti topluma karşı kılanın İstanbul Sözleşmesi olmadığını aktardı.

"Mahcup olmayacağımızı düşünüyoruz"

Anayasa'nın 10'uncu maddesi ile 41'inci maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri, 6284 sayılı kanunun ilgili maddeleri, bakanlıklarla birlikte oluşturulan eylem planı, Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi ve Kades uygulamaları, aile içi ve kadına yönelik şiddet ile mücadele kapsamında kurulan 1.086 tane büro amirliği ve bütün bakanlıklar ile koordinasyon halinde yürütülen sürecin, bu konuda devleti vatandaşlara karşı mahcup etmeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

"Haksızlık"

Soylu, yasalar, Anayasa, medeniyet ve bütün değerlerin getirdiği görev ve yükümlülüklerin tümünün uluslararası sözleşmeye bağlanmasının ve eşitlenmesinin Türkiye'nin 1.000 senelik medeniyet birikimine, devlet geleneğine, bölgesel ve küresel anlamda büyük bir güce dönüşen Türkiye'ye haksızlık olacağını aktardı.

"Kadın cinayetleri artmadı"

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin asla kabul edilemeyeceğine dikkat çeken Soylu, ülkede kadın cinayetlerinin artış gösterdiğine dair söylemlerin tümüyle yalan olduğunu ve bunun verilerle de kanıtlandığını ifade etti.

"Mücadele sürecek"

Soylu, bütün suçlarla mücadele edildiği gibi aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin de güvenlik güçleri tarafından insan hakları kapsamında ve Türk milletine her şeyin en iyisinin layık görüldüğü anlayışıyla sürdürüleceğini ifade etti. Aile içi ve kadına yönelik şiddet ile mücadele kapsamındaki bütün hamlelerin olumlu neticelerinin alınacağını kaydeden Soylu, Türkiye'nin söz konusu mücadelede örnek teşkil edeceğini aktardı.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilme gerekçeleri şöyle:

LGBT ideolojisi savunuculuğuna indirgenmesinin ve bazı çevreler tarafından LGBT'nin evrensel hukuk normu olarak dayatılmasının önlenmesi,

Türk aile yapısı, milli ve manevi değerler bakımından LGBT propagandasının meydana getirdiği hoşnutsuzluğun ortadan kaldırılması,

LGBT ideolojisi aracılığıyla yaratılmaya çalışılan siyasi ve diplomatik baskının önlenmesi,

Kadın hakları konusunun LGBT'yi temel alan tartışmaların baskısından kurtarılması,

İstanbul Sözleşmesi'nin toplumsal değerlere aykırı olan bölümlerinin, Türkiye'nin kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki hamlelerini gölgede bırakmasının önlenmesi,

LGBT'yi esas alan söylemler nedeniyle hoşnutsuz durumda olan çevrelerin kadına yönelik şiddetle mücadeleye olan desteğinin konsolidasyonuna imkân tanınması,

Kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda iç hukuka bağlı uygulamaların geliştirilmesine yoğunlaşılabilmesi için şart olan düşünce modeli değişimine engel oluşturan cinsel yönelim unsuruna son verilmesi,

Reform paketlerinde kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki maddelerin ön planda tutulması.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 16:56