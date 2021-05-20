Soylu, Peker’in İddiaları Hakkında TRT Haber’e Konuştu: “Bunları Silmek ve Süpürmek Namusumuzdur”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisi hakkında öne sürdüğü iddialar hakkında konuştu. Dün akşam TRT Haber’e çıkan Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Sedat Peker’in videosunda bahsettiği kendine koruma verdiğine ilişkin iddiaya dair “Benden 1,5 yıl önce koruma verilmiş, benim zamanımda da alındı” dedi.

Aynı zamanda TRT Haber’de Peker’in evine yapılan polis operasyonunun görüntülerini paylaşan Soylu, Peker’in eşine ve çocuklarına silah doğrultulduğu iddiasını yalanlayarak “Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse, edepsiz!” ifadesini kullandı. Ek olarak hakkındaki iddialar hakkında savcıya bildiklerini anlatacaklarını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la henüz konu hakkında konuşmadıklarını belirtti.

Peker’in son videosuna ilişkin, “Burada uluslararası bir operasyon var. Bu devlet suçlu ile suçsuzu en iyi bilen anlayışa sahip. Bu bir operasyondur ve operasyon devam ediyor. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Bunları silmek ve süpürmek de namusumuzdur" şeklinde konuştu.

Soylu, Peker'in açıklamalarına dair vereceği yanıta Türkiye'nin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarını anlatarak başlarken, "Bunu burada söylüyorum, bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi. İşimi yapamadığımı düşündüğüm an, bir dakika koltukta kalan namussuzdur" dedi. Peker'in 4 ton 900 kilo kokainin İzmir Limanı'na geleceği iddiasına değinen Soylu, "Kolombiya polisinin bize söyledikleri şu, bu operasyonu gerçekleştiren Balkan grubu. Peki, Kılıçdaroğlu 2020 tarihinde Balkanlar'da kimin olduğuna bakarsa..." dedi.

Yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu’nu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i de hedef alan Soylu, "Türkiye, ana muhalefet partisi genel başkanının sistemine kadar oturmuş, onu konuşucu hale getirmiş bir operasyonla karşı karşıya. Ana muhalefet partisinin grup başkanvekili de çıkıyor, diyor ki, böyle bir kaset çıkıyor, bilginiz olsun. Her şeyi kurgulamışlar ve her şeyi ortaya koymuşlar" şeklinde konuştu.

Soylu, Peker'in 'bana koruma verildi' iddiasına da yanıt verirken, "Benden 1,5 yıl önce koruma verilmiş, benim zamanımda da alındı. Devlet dönem dönem koruma verir, bugün Kobani davasındakilerde de koruma var. Yargılananlarda" ifadesini kullandı. Peker'in DYP kongresine ilişkin iddialarını da reddeden Soylu, "Anlıyorum ki ben uzun süredir organize suç şebekesi liderinin hedefindeyim" şeklinde konuştu.

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkındaki 'aracılık' iddialarına da değinen Soylu, "Yıllardan beri tanıdığım insanlar. Bu iki arkadaş, Hadi Bey'i, Günaydın gazetesindeki fotoğrafçılığından tanırım. Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" açıklamasında bulundu.

"Burada söylemiyorum, anlatacaklarım var. Bunun hesabı sorulacak. Öyle kalamaz. Biz namusumuzu yolda bulmadık" diyen Soylu, Peker'in evine düzenlenen operasyonun görüntülerini de yayınlarak, "Gösterin videoyu bakalım ne yapmış. Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse, edepsiz. Bu kurguyla karşı karşıyayız. Bu kurguyu yapanların boğazından ilmek ilmek getirmezsek Allah bunun hesabını bizden sorar" dedi.