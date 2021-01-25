Soylu'nun annesine hakaret eden kişiye ilişkin flaş karar!

Sosyal medya platformu Twitter'da İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine yönelik iğrenç bir küfür kullanılmıştı. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Soylu'nun hastanede yatan annesine "Geçmiş olsun." demişti. Soylu'nun annesine Allah'tan şifa dileyen Ayvazoğlu, iyileşmesi için dua ettiğini kaydetmişti. Bunun üzerine paylaşımın altına "Senin soyunu s....." gibi iğrenç bir hakaret yazılmıştı. Söz konusu hakareti yazan kişinin Erdal Erbaş olduğu ve daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilmişti. Erdal Erbaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İddianame hazırlandı

Soylu, annesine küfür eden kişiye yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmamasına tepki göstermişti. Söz konusu olayda flaş bir gelişme yaşandı. Soylu'nun annesine hakaret eden kişinin, "kamu görevlisine aleni bir şekilde hakaret ettiği" gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle iddianame hazırlandığı bildirildi. Erdal Erbaş hakkındaki iddianamenin, Bakırköy 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne yollandığı kaydedildi.

Soylu: Anneme küfür eden kişi serbest!

45 gündür annesinin hastanede tedavi gördüğünü belirten Soylu, annesine hakaret eden kişinin mahkemeye çıktığını ve daha sonra adli kontrol koşulu ile salıverildiğini kaydetmişti. Bu kararı eleştiren Soylu, bir yandan devlet işleriyle uğraşırken diğer yandan annesinin namusuna sahip çıkamamanın nasıl bir anlam taşıdığını sormuştu. Soylu, "İçişleri Bakanı olsam ne fark ediyor?" diye sorarak mahkeme tarafından verilen karara tepkisini belli etmişti. Bunun üzerine gözler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çevrilmişti.

Gül: Ben müdahale edemem!

Adalet Bakanı Gül, klavye başına geçen kişilerin sosyal medya platformlarında kendisine tutuklama siparişi verdiğini belirterek, Türkiye'nin "hukuk devleti" olduğunu ifade etmişti. Türkiye'de yasaların ve usullerin geçerli olduğunu kaydeden Gül, söz konusu işleyişten memnun olmayan kişilerin itirazda bulunabileceklerini ancak yargıya parmak sallama hakkına sahip olmadıklarını ifade etmişti.

Gül, Adalet Bakanı olarak işleyişe müdahalede bulunamayacağını söylemiş, görevi boyunca cübbe giymediğini, bundan sonra da hiçbir şekilde giymeyeceğini kaydetmişti. Bunun üzerine Soylu ile Gül arasında gerginlik yaşandığına dair iddialar ortaya atılmış, Gül'den bir açıklama daha gelmişti.

"Bu hakareti lanetliyorum"

Kadınların onurunun önemli olduğuna dikkat çeken Gül, Soylu'nun annesine yönelik küfrün "insanlık dışı" ve "çirkin" olduğunu ifade etmişti. Gül, Soylu'nun annesine yönelik saldırıyı lanetlediğini söylemişti. Servet Soylu'ya hakaret eden kişinin en ağır cezayı alacağını düşündüğünü belirten Gül, hiç kimsenin ailesine yönelik bu tarz ifadeler kullanılamayacağına dikkat çekmişti. Gül, Türk toplumunda ailenin kutsal olduğunu kaydederek, ailevi değerlere karşı edilen hakaretlerin kınanması gerektiğini ifade etmişti. Gül, hakaret suçuna ilişkin yaptırımların ele alınacağını belirterek, kanunların parlamentoda hazırlandığını söylemişti. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara tepki gösteren Gül, yargının sosyal medya üzerinden değil mahkemelerde dağıtıldığını vurgulamıştı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 16:59