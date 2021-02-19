Soylu: Kılıçdaroğlu, sadece PKK'yı aklamaya çalışıyor!

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesine yönelik Pençe Kartal-2 Harekâtı esnasında bir mağarada 13 vatandaşın naaşına ulaşılmıştı. Vatandaşların PKK'lı teröristler tarafından başlarından vurularak şehit edildiği tespit edilmişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, Gara katliamının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işaret etmişti. Erdoğan, bunun üzerine "terbiyesiz" olarak andığı Kılıçdaroğlu'nun teröristlerle beraber yürüdüğünü söylemiş, tüm koşullara rağmen terörle mücadelenin aralıksız süreceğini ve Kılıçdaroğlu'nun da tribünlerden izleyebileceğini dile getirmişti.

"Siyaset malzemesi yaptı"

Konuya ilişkin bir tepki de İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi. Soylu, Millî Savunma Bakanı Akar ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek operasyona ilişkin tüm bilgileri verdiklerini hatırlattı. Buna rağmen grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun 13 vatandaşın şehit edilmesini siyasi bir çatışma haline getirdiğini ve Erdoğan'ı sorumlu tuttuğunu belirten Soylu, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) liderinin sadece PKK terör örgütünü aklamaya çalıştığını ve söz konusu katliamı bir siyaset malzemesi ve polemiğe dönüştürme çabasında olduğunu söyledi.

"Makam büyük olsa da hata yapılır"

Soylu, yaşın ve makamın büyük olmasının hata yapılmayacağı manasına gelmediğini belirterek, bu konuda çok üzgün hissettiğini dile getirdi. İnsanların akıllarındaki soruları yöneltmenin siyasi partilerin bir misyonu olduğuna dikkat çeken Soylu, fakat demokratik eğilimlerin yarattığı neticeleri yok saymanın da farklı bir eylem olduğunu ifade etti.

"Terör örgütü karşısında cephe olma şansı kaçırılıyor"

Soylu, Kılıçdaroğlu'nun yanına gittikleri zaman Gara operasyonuna ilişkin bütün soruları yanıtladıklarını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun buna rağmen Erdoğan'a faturayı kesmesini bir kez daha "PKK terör örgütünü aklama girişimi" olarak değerlendirdi. Bu şekilde PKK terör örgütü karşısında cephe olma şansının kaçırıldığını ifade eden Soylu, siyasi partiler arasında ayrım yapılmaksızın hep beraber PKK'lı teröristlere bedel ödetme şansının kaçırıldığını söyledi.

Soylu, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını dinlerken büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirterek, artık tüm polemiklerin bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti. Siyasette eleştirinin doğal bir hak olduğunu kaydeden Soylu, terörün her koşulda kırmızı çizgi olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 5 soru!

Kılıçdaroğlu, tartışmalara neden olan grup toplantısında, Erdoğan'a 5 soru yöneltmişti. İşte o sorular:

- Gara bölgesinde PKK terör örgütünün senelerdir elinde tuttuğu vatandaşların kurtarılması için şimdiye kadar ne yapıldı?

- Seçimlerde yardım etmesi amacıyla elebaşı Öcalan'dan mektup isterken neden bu olayda aynı şeyi yapmadınız? İstanbul belediye başkanlığı seçimleri daha büyük bir önem mi taşıyordu?

- ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Trump'a "dostum" olarak hitap ettiniz. Gara bölgesinde esir tutulan vatandaşların kurtarılması için neden bu dostluğu kullanmadınız?

- Uluslararası insan hakları örgütlerine çağrıda bulunmamanızın nedeni nedir?

- Gara bölgesinde esir tutulan vatandaşların kurtarılmasına yönelik operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını söylediniz. Söz konusu başarısızlığın sorumluluğunu kim üstlenecek?