Soylu'dan Esenyurt tepkisi: Neden ses çıkarmıyorsunuz!

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) Esenyurt'taki binasında PKK terör örgütüne ait posterlerin bulunduğuna dair görüntüler ortalığı karıştırmıştı. Başsavcılığın verdiği arama kararının ardından söz konusu binaya operasyon gerçekleştirilmiş, ekipler tarafından arama yapılmıştı. Arama sırasında duvarlarda PKK terör örgütüne ait posterlerin bulunduğu fark edilmiş, üstünde YPJ yapan bez bir flama ele geçirilmişti. PKK terör örgütünün propagandasını yapan kitaplar ve dergilerin yanı sıra 1.000 tane de afiş bulunmuştu. Öte yandan, 2 adet DVD, 3 adet hard disk, 2 adet video kaset ve 2 adet laptop gibi çeşitli dijital materyaller de ele geçirilmişti. Binada 4 yıla yakın bir zamandır kaçak elektik kullanıldığının tespit edilmesi üzerine söz konusu binanın elektriği kesilmişti.

"Niye bir şey söylemiyorsunuz?"

Olayın yankıları sürerken, İçişleri Bakanı Soylu'dan muhalefet partilerine tepki geldi. Soylu, muhalefet partilerinin söz konusu binadaki görüntülerden hiç bahsetmediğini ifade ederek, "Niye bir şey söylemiyorsunuz?" diye sordu. HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) ait binada PKK terör örgütüne ait posterlerin bulunmasına neden ses çıkarılmadığını soran Soylu, devlete yönelik saldırıların maharet olarak görüldüğünü belirtti.

"En fazla militan Esenyurt'ta devşiriliyor"

Soylu, Esenyurt'un terör örgütü PKK'ya en fazla militanın devşirildiği ilçe olduğuna dikkat çekerek, bunu bildikleri için söz konusu örgüte katılımın yüzde 53'e gerilediğini ifade etti. Muhalefet partilerine yüklenen Soylu, söz konusu partilerin HDP'yi (Halkların Demokratik Partisi) bu zamanlarında yalnız bırakmamaları gerektiğini söyledi.

"Polise militan diyenlerin şimdi ne diyeceklerini merak ediyorum"

Soylu, polis memurlarını, jandarma ekiplerini, kaymakamları ve valileri "militan" olarak anan kişilerin şimdi ne söyleyeceklerini merak ettiğini belirterek, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) PKK terör örgütü ile ilişkisinin daha ne kadar süreyle yok sayılacağını sordu. Bir siyasi partiye ait binada Öcalan posterlerinin bulunmasını büyük bir sorun olarak değerlendiren Soylu, "Bu posterler de mi görmezden gelinecek?" diye sordu.

"Demokrasinin istismarı"

Soylu, daha önce yaptığı açıklamada, ülkemizde demokrasinin istismar edildiğini belirterek, demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkede böyle manzaralara izin verilmeyeceğini belirtmişti.

Eğitim notları bile bulunmuştu

Esenyurt'ta bulunan binada ekipler tarafından ele geçirilen materyaller arasında dikkat çeken bir detaya rastlanmıştı. Teröristlerin ailelerine ait adresler bulunmuş, ayrıca örgüte ait olduğu belirlenen eğitim notları da ortaya çıkarılmıştı. Diğer yandan, PKK terör örgütünün sözde özel kuvvetlerine ilişkin fotoğraflar da ele geçirilmişti.

HDP'den açıklama gelmişti

HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul İl Başkanı Avcı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 6 ay önce çekildiğini ifade etmişti. Avcı, Esenyurt Belediyesi tarafından HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) hizmet sunulduğuna dair söylemlere tepki göstermiş, "belediyenin misyonunun zaten bu olduğunu" kaydetmişti. Esenyurt Belediyesi'nden şikâyetçi olduklarını belirten Avcı, ekiplerin gizli çekim yaptığını ve sosyal medya platformlarında bu görüntülerin yayınlandığını ifade etmişti. Avcı, konuya ilişkin bir açıklamada bulunması için Esenyurt Belediyesi'ne çağrı yapmıştı.