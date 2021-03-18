Soylu, "Bu sabah engelledik" demişti! İki kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptığı açıklamada, yılbaşından beri PKK terör örgütünün gerçekleştireceği 26 eylemin önüne geçildiğini söylemişti. Bakan Soylu, söz konusu eylemlerden birisinin de bugün sabah saatlerinde engellendiğini duyurmuştu. Soylu'nun yaptığı açıklamanın detayları ortaya çıktı.

PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye yasa dışı yöntemlerle girdikleri tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu kişilerin Hatay'a bağlı Kırıkhan ilçesinde bulunan çiftlik evinde gizlendikleri öğrenildi.

Yakalandılar

Operasyonun sabah saatlerinde gerçekleştirildiği bildirildi. Terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktığı ifade edildi. Söz konusu çatışmalar sonucunda M.K.'nin sağ olarak ele geçirildiği, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen E.K.'nin de yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

Bombalı eylem gerçekleştireceklerdi

M.K. ile E.K.'nin büyükşehirlerde bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık yaptıkları tespit edildi. Bölgede güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Soylu ne demişti?

Bugün açıklamada bulunan Soylu, 2021 senesinin başından beri bütün terör operasyonları kapsamında 121 PKK'lı teröristin etkisiz duruma getirildiğini söylemişti. 2021 senesinin başından beri PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilecek olan 26 terör eyleminin önüne geçildiğini duyuran Soylu, söz konusu eylemlerden birinin de bugün sabah saatlerinde önlendiğini ifade etmişti. Soylu, 4 kişinin PKK terör örgütüne katıldığını belirterek, bunlardan ikisinin Almanya'dan, diğer ikisinin ise Türkiye'den olduğunu söylemişti.

İkna yöntemiyle 35 kişinin teslim olduğunu kaydeden Soylu, terör operasyonları kapsamında 878 kilogram patlayıcının bulunduğunu, bunların 42 kilogramının da plastik patlayıcı olduğunu dile getirmişti. Soylu, 2021 senesinin başından beri 167 tane el bombası ile 63 tane mayın ve EYP'nin bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin nasıl bir risk altında olduğunun, en ufak bir ihmal söz konusu olduğunda neler yaşanabileceğinin, PKK terör örgütünün ne olduğunun artık farkına varılması gerektiğini ifade etmişti.

Soylu, yine 2021 senesinin başından beri PKK terör örgütünün çatısı altında bulunan aşırı sol terör örgütlerine üye olan 3 kişinin de etkisizleştirildiğini belirterek, bunların 1 eyleminin de önüne geçildiğini ifade etmişti. Söz konusu örgütleri "kiralık katil" olarak nitelendiren Soylu, parayı verenlerin bu örgütlere istedikleri eylemi yaptırabildiklerini söylemişti. Soylu, aşırı sol terör örgütlerinin genel olarak sivillere yönelik saldırı düzenlediğine dikkat çekerek, PKK terör örgütünün de aynısını yaptığını ve bu nedenle söz konusu örgütlerin dikkatli bir şekilde izlendiğini dile getirmişti.