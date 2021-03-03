Soylu: 260 bin personel denetim yapacak!

Türkiye'de dün itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçildi. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin valisiyle video konferans görüşmesinde bulundu. Söz konusu görüşmede, sahil güvenlik komutanları, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürlerinin de yer aldığı görüldü.

Soylu, Türkiye'de kontrollü normalleşme sürecinde gerçekleştirilecek denetimlerin görüşüldüğü toplantıdan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kontrollü normalleşme süreci kapsamında Dinamik Denetim Modeli'ne geçileceğini duyuran Soylu, 14 maddeden oluşan uygulamanın çok sayıda kurum ve kuruluşla koordinasyon halinde yürütüleceğini dile getirdi. Soylu, 4 Mart Perşembe günü 260 bin personelle denetim yapılacağını ifade etti. Soylu, paylaşımında konuya ilişkin bir açıklamaya da yer verdi.

"Dinamik Denetim Modeli başlatılacak"

Açıklamada, kontrollü normalleşme sürecinin valiler, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve sahil güvenlik komutanları ile ele alındığı belirtilerek, koronavirüsle mücadele kapsamında Dinamik Denetim Modeli'nin başlatılacağı ifade edildi.

"260 bin personel katılacak"

Şehirlere konuya ilişkin uygulama genelgesinin yollandığı aktarılan açıklamada, 4 Mart Perşembe günü 260 bin personelle denetim yapılacağı ifade edildi.

"Tam normalleşmeye geçilmesini umuyoruz"

Açıklamada, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralları dâhil olmak üzere bütün önlemlere riayet etmeleriyle tam normalleşme sürecine geçilmesinin umut edildiği belirtildi.

İller kategorilere ayrıldı

Türkiye'de 2 Mart Salı günü kontrollü normalleşme sürecine geçildi. İller koronavirüs bakımından risk durumlarına göre kategorilere ayrıldı.

Düşük riskli illerin bulunduğu mavi kategoride; Uşak, Diyarbakır, Muş, Batman, Siirt, Hakkâri, Ağrı, Şanlıurfa, Bingöl, Bitlis, Mardin, Şırnak, Van ve Iğdır yer aldı.

Orta riskli illerin bulunduğu sarı kategoride; Ankara, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Çankırı, Karabük, Çorum, Kırşehir, Sivas, Adana, Hatay, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Kastamonu, Bartın, Yozgat, Nevşehir, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Tunceli, Bayburt ve Kars yer aldı.

Yüksek riskli illerin bulunduğu turuncu kategoride; İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Muğla, Kütahya, Düzce, Zonguldak, Mersin, Kırıkkale, Kilis, Ardahan, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale, Antalya, Bilecik, Bolu, Karaman, Niğde, Kayseri ve Artvin yer aldı.

Çok yüksek riskli illerin bulunduğu kırmızı kategoride; Balıkesir, Burdur, Aksaray, Samsun, Tokat, Giresun, Trabzon, Osmaniye, Edirne, Sakarya, Konya, Sinop, Amasya, Ordu, Gümüşhane, Rize ve Adıyaman yer aldı.