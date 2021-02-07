Soygun Şakası Yapan Youtuber Öldürüldü!

Youtube ya da diğer sosyal ağlar için video çeken insanların maruz kaldığı durumlar, zaman zaman basına yansıyor. ABD’nin Nashville şehrinde yaşanan olaysa gerçekten kan dondurdu. Şaka videosu çeken bir Youtuber’ın sonu ölümle bitti.

‘Şaka soygunu’ ölümle bitti

Polisin açıklamasına göre akşam 21.30 sularında bir AVM’nin otoparkından ihbar geldi ve ekipler anında olay yerine gitti. Polis, AVM’nin parkında bir araç içinde, Youtuber Timothy Wilks’in vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Bunun ardından ekipler olay yerindeki vatandaşları sorguladı.

Tanıkların açıklamalarına göre Youtuber genç ve bir arkadaşı, ellerinde kasap bıçakları ile bir arkadaş grubuna doğru ilerledi. O grupta bulunan Starnes ise, Youtuber’a ateş ederek onu öldürdü. Wilks’i vurmakla suçlanan Starnes, polise verdiği ifadesinde kendisini ve arkadaşlarını savunmak için ateş ettiğini ve olayın şaka olduğunu anlamadıklarını söyledi. Starnes, Youtuberın ölümü ile ilgili suçlanmazken, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.