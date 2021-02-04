Soyer: Genç filizleri budayarak problemleri çözemezsiniz!

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına bir destek de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soyer, Boğaziçi Üniversitesi'nin hem öğrencileri hem de akademisyenleri bakımından Türkiye'nin gözbebeği olduğunu ifade etti.

"Üzücü"

Soyer, bütün akademik kurumlar gibi Boğaziçi Üniversitesi'nin de Türkiye'nin geleceğini aydınlığa kavuşturacak bilim yuvalarından biri olduğunu belirterek, bütün imkânların akademik kurumlar için kullanılması gerektiğini ancak son dönemde yaşananların hem düşündürücü hem de üzücü olduğunu kaydetti.

"Şiddet ve baskıyı hiçbir şekilde kabul edemeyiz"

Türkiye'de barışçıl yöntemlerle haklı isteklerini duyuran öğrencilere uygulanan şiddet ve baskının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ifade eden Soyer, her üniversitenin kendi rektörünü kendisinin seçmesi gerektiğini, bunun bilimin özgür hale gelmesi konusunda temel şart olduğunu kaydetti.

"Genç filizleri budamayın"

Soyer, Türkiye'de üniversitelere uygulanan baskıların hem sosyal ve ekonomik problemlerin artmasına hem de bu problemlere yönelik çözümlerin daha zor bulunmasına neden olacağını belirtti. Tepkisini net bir dille gösteren Soyer, genç filizleri budayarak problemleri çözüme kavuşturmaya çalışmanın uzun süredir yapılan bir yanlış olduğunu aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan da destek gelmişti

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan da destek gelmişti. Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu'ya seslendiği mektubunda, Türkiye'nin gerilimlerden bunaldığını ifade etmişti. Prof. Dr. Bulu'nun eline önemli bir fırsat geçtiğini belirten Yavaş, söz konusu ismin tek bir hareketle Türkiye'ye ve Türk milletine iyilik yapabileceğini kaydetmişti. Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde ortaya çıkan ve Türkiye geneline yayılma ihtimali bulunan kriz konusunda Prof. Dr. Bulu'nun birçok siyasi lider veya siyasi partinin sahip olmadığı bir olanağa sahip olduğuna dikkat çekerek, Prof. Dr. Bulu'nun sorumluluk sahibi bir bilim insanı olduğunu herkese göstermesi ve rektörlük görevinden vazgeçerek Türkiye için önemli bir fedakârlık sergileyebileceğini dile getirmişti.

"İstifa etmek sizi küçültmez"

Prof. Dr. Bulu'nun bu olgunluğu göstermesi gerektiğini belirten Yavaş, Türkiye'nin kriz yaşamaması için istifa etmesi gerekiyorsa bunu hemen yapmanın kendisini asla küçültmeyeceğini kaydetmişti. Yavaş, gençliğin, geleceğin ve akademik barışın kurban verilmesi yerine rektörlük makamının kurban verilmesi gerektiğini belirterek, makamların geçici, birlik ve beraberliğin ise kalıcı olduğuna dikkat çekmişti. İstifa kararıyla hem Boğaziçi Üniversitesi'nde yeniden huzur ortamının sağlanacağını hem de gerginliği fırsata dönüştürmeye çalışanların amaçlarına ulaşamayacaklarını kaydeden Yavaş, uzlaşının sağlanması konusunda Prof. Dr. Bulu'nun fedakârlık göstermesinin şart olduğunu ifade etmişti.

"Yurtseverlik görevi"

Yavaş, Prof. Dr. Bulu rektörlük koltuğunu bırakamadığı için hem gençlerin zarar gördüğünü ve söz konusu gençlerin güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiğini ifade ederek, bu nedenle istifa kararının yurtseverlik ve akademisyenlik görevi olduğuna dikkat çekmişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 15:22